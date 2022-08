Rekordman dohrál Diablo II na Hell a sám nikoho nezabil

18. 8. 2022 10:59 | Novinky | autor: Adam Homola

Hráč, který si říká MacroBioBoi, dohrál Diablo II: Resurrected na obtížnost Hell, aniž by na cokoliv zaútočil, a to v roli kouzelnice. Komunita sice v minulosti teoreticky spekulovala, jak by něco takového bylo možné dokázat, ale byl to až Macro, který myšlenku jako první uvedl do praxe a podařilo se mu ji dovést ke zdárnému výsledku.

Především to ale udělal s věcmi, které během hraní našel – nezískal je tedy nijak jinak (klasicky by se nabízelo předávání předmětů mezi vlastními postavami) ani si je nijak neupravil. Což od něj vyžadovalo docela dost farmení a improvizace.

Dohrát Diablo II jako pacifista je obzvláště obtížné, protože to v praxi neznamená jen a pouze neútočit na démony. Zakazuje vám to taky cokoliv útočného vyvolávat, nesmíte používat pasti nebo se krýt za ofenzivní aury. Jediný damage, který můžete udělit, je ten aktivovaný samotnými monstry, tím, že se na vás příšery samy od sebe rozhodnou zaútočit, a samy tak zapříčiní svoji smrt.

Celá strategie v praxi stojí z velké části na předmětech, které mají nějakou šanci na vyčarování kouzla ve chvíli, kdy na vás někdo zaútočí. Do toho se spoléháte na brnění, které při útocích čaruje kouzlo Nova, a nesmírně důležitá je i pasivní schopnost Cold Armor. Právě proto bylo pro MacroBioBoie klíčové najít ty správné itemy, které mu v tom všem pomáhaly.

Ve výsledku je to všechno ale samozřejmě mnohem komplexnější a u některých konkrétních výzev musel být MacroBioBoi hodně kreativní. Pokud by vás zajímaly detaily nebo byste si chtěli takový pacifistický přístup sami vyzkoušet, mrkněte na video níže. V něm už vám Macro vysvětlí všechno potřebné a pak je to na vás. Přeju pevné nervy!