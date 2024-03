Nejčtenější články týdne – Dragon’s Dogma 2 i seriálový Fallout

24. 3. 2024 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Otevřelo konečně seriálové The Last of Us dveře pro kvalitní seriálové a filmové adaptace? To se uvidí v dohledné době a nejen v případě jeho druhé sezóny, ale třeba i u vysokoprofilového Falloutu, který se nám už pomalu ukazuje. A první ukázka moc přesvědčivě bohužel nevypadá, ale rádi se necháme překvapit. Stejně tak v případě blížícího se celovečerního filmu podle Borderlands, který taky vypadá všelijak, ale mohlo by z toho být třeba docela příjemné béčko. Každopádně o adaptace slavných herních značek zájem je, neboť právě zpráva o první scéně z Falloutu se velice rychle zařadila mezi nejčtenější články týdne.

Nejčtenější články týdne

Redakce doporučuje

Videa