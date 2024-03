Steam představil nový koncept rodinného účtu až pro 6 členů

20. 3. 2024 8:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Valve včera spustilo beta verzi nové funkce Steamu pro sdílení her v rodině, který nahradí stávající sdílení knihovny s jiným účtem a zároveň pod sebe zahrne také dřívější rodičovský zámek, respektive kontrolu obsahu, ke kterému se mohou dostat děti.

V oficiálním blogu novou funkci nazývá jednoduše – Rodina – přičemž by měla zachovat dosavadní funkcionalitu a zároveň ji výrazně zjednodušit a zpřístupnit přehledně na jednom místě. Svou „rodinu“ si na Steamu může založit každý a přiřadit k ní až pět dalších účtů. Spravovat ji můžete jak v rámci klienta Steamu na PC, tak i přes webové rozhraní nebo mobilní aplikaci.

Knihovny půjdou sdílet se všemi členy rodiny naráz, přičemž v duchu rodičovské kontroly samozřejmě budete moct některým členům omezit přístup k určitému obsahu, ale v základu s nimi budete sdílet všechny vlastněné tituly. Hry sdílené ostatními členy najdete ve své knihovně v záložce Rodinná knihovna. S ostatními nebudete sdílet uložené pozice nebo achievementy.

Nejzásadnější novinkou oproti dřívějšímu sdílení knihovnu bude fakt, že hry z ostatních účtů ve skupině budete moct hrát i v momentu, kdy jsou jejich vlastníci také online a sami nějakou hru hrají. Bohužel se to netýká souběžného hraní té samé hry – pokud někdo z rodiny hraje nějaký titul, který vy sami nemáte, v ten moment si ho vypůjčit nemůžete.

zdroj: Steam

Sdílení mohou navíc omezit i samotní vývojáři a vydavatelé, což se momentálně týká víc než 6 tisíc her a rozšíření. Stejně tak nepůjde sdílet hry vyžadující dodatečný účet či předplatné třetí strany. A nakonec musíte myslet i na to, že pokud v rámci nějakého vypůjčeného titulu dostane někdo z vašich „svěřenců“ ban, restrikce se automaticky vztáhne i na majitele daného titulu.

V rámci režimu rodičovského dohledu budou moct dospělí členové rodiny přesně korigovat, ke kterým titulům mají děti přístup, a ke kterým ne. Nastavit můžete také různá časová omezení – od kdy do kdy mohou děti hrát a jak dlouho. Dětem také můžete omezit přístup k nákupům ve hře či k chatu, případně s nimi smlouvat o stanoveném čase pomocí jednoduchých žádostí o čas nad vymezený rámec. Dospělí členové také mohou dětem asistovat u obnovy hesla, případně schvalovat jejich nákupy.

Na eventualitu, že by „rodiny“ na Steamu nemusely zahrnovat pouze skutečné rodinné příslušníky, Valve podle všeho také myslí. „Rodiny ve službě Steam by měly zahrnovat pouze Vaše nejbližší příbuzné. A jelikož různé životní události mohou ovlivnit, s kým sdílíte domácnost, je pochopitelné, že jednoho dne budete možná chtít přejít do jiné rodiny. Dospělí členové mohou rodinu opustit kdykoli, ale když tak učiní, před připojením do jiné rodiny nebo založením nové budou muset počkat jeden rok od chvíle, kdy se připojili do předchozí rodiny. Dětští členové nemohou rodinu sami opustit a musí je odebrat buďto dospělý člen, nebo podpora služby Steam.“

A protože se prý nestává často, aby rodinu nějaký člen opustil, omezení se vztahuje také na slot daného člena – jakmile opustí rodinu, jeho slot nebude moci jeden rok obsadit nikdo nový. Občanku a rodné listy vám sice nikdo kontrolovat nebude, ale oficiální definice Steamové rodiny hovoří o skupině zamýšlené pro domácnosti s nejvýše 6 blízkými členy.