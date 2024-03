První scéna seriálového Falloutu nevypadá přesvědčivě

20. 3. 2024 11:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Televizní výlet do postapokalyptické pustiny se kvapem blíží a s ním také očekávaná marketingová masáž. Streamerský gigant Amazon Prime uvolnil první, skoro dvouminutovou scénu ze seriálového Falloutu (ke zhlédnutí výše). A teda... jak jsem se na bezstarostný lunapark inspirovaný Falloutem celkem nezávazně těšil, možná jsem teď toho názoru, že měli kluci a holky z Amazonu zůstat u kratších, sestříhaných ukázek.

Vidíme zřejmě první interakci mezi hlavními postavami vaultdwellerky Lucy (Ella Purnell) a Ghúla (Walton Goggins). Lucy se v ní zastává postarší paní a udatně se postaví ostřílenému lovci odměn s roztomilou a vtipnou naivitou dívky, která vyrůstala pod povrchem mimo společnost. Vyhrocenou situaci ale nakonec zklidní někdo úplně jiný – bezejmenný člen Bratrstva oceli, který doslova příletá na scénu.

Proti hereckým výkonům a několika sekundám dialogu absolutně nic nemám (ono taky dělat si obrázek o všech 11 epizodách z ukázky trvající minutu a půl by bylo dost zkratkovité), ale dost mi vadí, jak levně a sterilně celá scéna vypadá.

Jsem úplně v pohodě s tím, že nedostanu temnou, syrovou a pošmournou adaptaci prvních dvou Falloutů. Ta podle mě skončila před více než 20 lety ve Fallout Tactics a od té doby, co tomuhle postapu šéfuje Bethesda, jde spíše o sitcom z kulis po nukleární válce. S tím jsem smířený. Jenže když už nic, tak byla zábava 3D Fallouty alespoň objevovat a prozkoumávat. Jejich prostředí jsou nápaditá, hrají si dobře se známými momumenty a kreativně staví svět.

Opět, těžko soudit z nějaké té minutky, ale minimálně z předchozích trailerů, kde je přecejen méně delších záběrů, mě do očí netrklo, jak strašně nepřirozeně celé kulisy televizního Falloutu upůsobí. Od haraburdí, které zjevně někdo předevčírem navezl na filmový set, přes směšně rozpohybovaný power armor, až po lacinou gumovou masku titulního ghúla...

Ale třeba se pletu? Třeba to bude přesně ta nenáročná zábava do vlaku, kterou jsem od toho čekal, a nepůjde o průšvih, se kterým je špatně úplně všechno, počínaje scénářem a kulisami konče. Ostatně přesvědčit se můžeme už za pár týdnů, protože seriál Fallout vychází na Amazon Prime Video 11. dubna, a to rovnou celá první série najednou.