Některé nápady v seriálovém Falloutu nebudou. Bethesda si je šetří pro Fallout 5

12. 3. 2024 8:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Za měsíc na streamovací službě Amazon Prime Video přistane seriálová adaptace postapokalyptické série Fallout. Tvůrci Jonathan Nolan a Lisa Joy se v rozhovorech nechali slyšet, že seriál bude v podstatě Fallout 5. Naráží tím na to, jak hraná adaptace rozšíří bezútěšný svět a příběhové pozadí Ameriky zdecimované nukleární válkou. Jenže to není tak úplně pravda.

Todd Howard z Bethesdy, který na natáčení seriálu dohlíží jako producent, musel tvůrcům zakazovat realizaci některých nápadů, protože se mají objevit v herním pokračování slavného RPG. Vyplývá to z exkluzivního rozhovoru pro popkulturní server Den of the Geek.

„Několikrát jsem musel říct: ‚Tohle tam nedávejte, protože se tím budeme zabývat ve Falloutu 5.' Ale to jsou holt úskalí psaní nového scénáře,“ tvrdí Howard. Seriál se totiž bude odehrávat v dosud nezmapovaném roce 2296, tedy devět let po událostech Fallout 4, nepůjde o přímou adaptaci žádné z her.

„Dává nám to velkou míru svobody, protože nemusíme dělat například Fallout 3: The Show. Ono by bylo takřka nemožné adaptovat konkrétní hru, protože nabízí velkou míru svobody a odehrávají se v otevřeném světě. Vaše zkušenost je jiná než ta moje. Dělali byste jiná rozhodnutí a plnili úkoly v jiném pořadí,“ vysvětluje scenáristka Geneva Robertson-Dworet.

Cíl seriálu je podle Howarda jasný: Natočit adaptaci, která potěší dlouhodobé fanoušky, ale stejně tak lidi, kteří hry nehrají. „Hra je jenom jeden pohled, kterým se dívat na tento svět. Což pro mnoho lidí může být dost zastrašující. Naučit se hrát hry je poměrně složitý proces a myslím, že televizní formát tuhle překážku odstraňuje. Pokud jste fanoušci Falloutu, dostanete další kapitolu, pokud jste o něm nikdy neslyšeli, můžete zažít vše, co je na tomto světě tak skvělé, a to stisknutím jednoho tlačítka,“ říká šéf Bethesdy.

Plnohodnotné pokračování postapokalyptického RPG je ale zatím v nedohlednu. Falloutu 5 se dočkáme až po vydání The Elder Scrolls VI, a i to je projekt, se kterým můžeme počítat nejspíš až za nějakých 5 let.

Seriálová adaptace Falloutu vychází 11. dubna na streamovací platformě Amazon Prime Video. V den vydání budou k dispozici ke zhlédnutí všechny díly.