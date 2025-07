Nejčtenější články týdne – Do věku rytířů a hradů

21. 7. 2025 9:40 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Mezi nejčtenější články minulého týdne patřila recenze remasteru kultovní strategie Stronghold Crusader. Další pozornost si získal příběh o majiteli Switche 2, který se potýkal s přísnou DRM ochranou Nintenda, což vyvolalo debatu o vlastnictví digitálních her. Zaujala také zpráva o návratu série Mafia ke svým kořenům s novým dílem The Old Country, který slibuje návrat k lineárnímu příběhu. Nechyběl ani pohled na debutové dílo studia River End Games, které s hrou Eriksholm přináší do herního světa skandinávskou atmosféru a silný příběh. No a nakonec vyšel filmový sestřih Kingdom Come: Deliverance 2, který posbíral spíše smíšené reakce. Týden plný herních novinek a zajímavých příběhů tak nabídl něco pro každého.

