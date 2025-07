Z Mafie: The Old Country zmizel otevřený svět po reakcích na Mafii 3

15. 7. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Mafia: The Old Country nebude mít tradiční otevřený svět. Místo toho se, podobně jako v první Mafii, bude v sicilských uličkách a vilách odehrávat lineární sled uzavřenějších misí. Důvod? Reakce na Mafii 3, ze kterých si studio Hangar 13 bere ponaučení.

Pokud jste hráli třetí díl mafiánské série, tak přesně taková Mafia: The Old Country nebude. Šéf Hangaru 13 Nick Baynes přiznává, že vydat se cestou otevřeného světa byla sázka, která nevyšla. Fanouškům se nelíbilo opuštění ikonického lineárního příběhu prvních dvou her, ke kterému se má vrátit i čtvrtý díl.

„Chceme, aby lidi opravdu dohráli Mafia: The Old Country... prequel je důležitý kvůli příběhu. S touhle myšlenkou jsme se rozhodli jít proti času nejen narativně, ale i herním designem. Mafia 3, i když jsme s ní spokojeni, měla otevřený svět, ale nebyla to moc Mafia,“ zmiňuje Baynes pro IGN.

Tradičnější akční adventura s řízeným stealthem, přestřelkami za překážkami a trochou toho závodění po sicilském venkově. Zjevně půjde rozsahem o menší hru, kterou potáhne hlavně příběh. Jak Mafia: The Old Country dopadne, se dozvíme 8. srpna na PC, PS5 a Xboxu Series X/S.