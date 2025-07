Mafia: The Old Country v 9 minutách z hraní sází hlavně na atmosféru

8. 7. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Čtvrtý díl hry s českými kořeny Mafia: The Old Country se ukazuje v devíti minutách hraní, které ukazuje server IGN. V prequelu k ostatním dílům gangsterské série zavítáme na Sicílii na počátku 20. století. Gameplay ukazuje nějaké to příběhové povídání, krátkou jízdu, plížení a porci akce.

Je nutné pěkně po mafiánsku poslat zprávu ostatním zločinným gangům, že se o svoji la famiglia umíme postarat a se zlou se potáže každý, kdo si myslí opak. Pro misi zajmout dona Ludoviciho, šéfa konkurenční tlupy, je vybrán mladý Enzo, který si k úkolu může vybrat z bohaté zbrojnice různé druhy pušek a brokovnic.

Úchvatně vypadá krátká projížďka sicilskou krajinou. Cypřiše střídají romantické italské villy. Z ukázky se sice nedozvídáme, nakolik bude hrát otevřený svět roli a jak moc v něm budeme moci bloumat. Mafia: The Old Country má být lineárnější. Netrpělivé hráče ovšem potěší, že atmosférické motovýlety z bodu A do bodu B půjde přeskočit.

Jakmile dojde na „doručení zprávy“ za hluboké sicilské noci při zvuku cikád, mění se Enzo v chladného zabijáka, který se nebojí si ušpinit ruce. Nedivím se, že čtvrtá Mafia bývá připodobňována k Uncharted. Hratelnost je velmi podobná a nabízí velmi typický mix stealthu a přestřelek za překážkami, které překvapí zřejmě jen uspokojivou střelbou a pěknými zášlehy zbraní.

Mafie: The Old Country se zjevně nesnaží rozvířit vody herních mechanismů a vrací se k základům akčních adventur. Všechno sází na příběh a atmosféru, kde se bude lámat i benevolence publika. Z těch pár replik to ale vypadá, že by mohlo jít o výbornou lineární jednohubku s velkou inspirací v dílech Maria Puza v krásných sicilských kulisách. Dozvíme se už sami, až čtvrtá Mafia vyjde 8. srpna na PC, PS5 a Xbox Series X/S.