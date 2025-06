Nové video ještě více akcentuje příběh v Mafia: The Old Country

7. 6. 2025 0:36 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Vydání sicilské epizody Mafie z dílny Hangaru 13 se pomalu blíží, a tak se hra opět připomněla na Summer Game Festu velmi příběhovým trailerem, který ve mně ještě více budí naděje na to, že 8. srpna zažiju pořádnou akční jízdu ve velmi neotřelém prostředí. Opět tedy uvidíte iniciační rituály, důraz na atmosféru a počátek cesty hlavního hrdiny.

Pořád jsme tedy neviděli souvislejší segmenty z hraní a já začínám doufat, že The Old Country přinese hodně lineární styl hraní, který bude sázet především na filmovost a epické momenty a nebude se, na rozdíl od trojky, utápět v nedostatečném otevřeném světě. Raději intenzivních 20 hodin než rozpačitých 40. Tak už aby to tu bylo.

zdroj: Take-Two