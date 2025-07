Sci-fi tahovka podle Heroesů mění název. Už nebude známá jako Silence of the Siren

16. 7. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Neděje se každý týden, aby hra hluboko v předběžném přístupu měnila rovnou celý název. Na druhé straně je málo případů jako tuzemská tahovka Silence of the Siren, kde to dává naprostý smysl. Sci-fi strategii, která se notně inspirovala v legendárních Heroes of Might and Magic, je překřtěná na Heroes of Science and Fiction.

Důvody? Podle tvůrců z Oxymoron Games si lidé jejich hru čast pletli s jinými tituly v podobném žánru. Tipuji, že bylo hlavně v trojici Songs of Silence, Songs of Conquest obtížné Silence of the Siren rozlišit. Tvůrci zmiňují, že se starým názvem měli problém i influenceři a YouTubeři. Heroes of Science and Fiction navíc mnohem více odkazuje k inspiraci HoMM, což je samozřejmě velmi důležité pro marketing a aby hra vystoupila z řady třeba na Steamu. Silence of the Siren tak zůstává jako vzpomínka, jmenuje se tak totiž název příběhové kampaně ve hře, protože hra se odehrává v souhvězdí Sirény.

zdroj: Oxymoron Games

Oxymoron Games změnu neoznámili jen tak, přišla v rámci rozsáhlého updatu předběžného přístupu. Ten přinesl například velmi žádaný editor map, který obsahuje nástroje ke tvorbě událostí, skriptů, ale je i integrován se Steam Workshopem pro snazší sdílení map napříč komunitou.

Dále do hry přibyla nová planeta – Chiméra – se sedmi mapami. Vesmírné těleso má šestifázový denní cyklus, což je o dva více než mapy, které jsem hrál v betě. Znamená to, že se nové jednotky rodí v delších časových intervalech. Přesně odlišná délka dne na různých planetách je výborný nápad, který zajímavě míchá se strategií. Na tělesech s kratší rotací je dobré se soustředit na levné jednotky, protože jich budete mít hodně, při delším cyklu zase můžete rozvážněji nakopnout ekonomiku a paradoxně rychleji se dostat k silnějším a dražším jednotkám.

Zároveň s tím do hry přibyly nové neutrální jednotky a beta verze generátoru náhodných map, který zatím zvládne jednoduché terény pro až čtyři hráče. K tomu nějaké opravy chyb, úpravy balancu, pár drobností jako je například na mapě dobrodružství věž s oční bulvou pro průzkum okolí.

zdroj: Oxymoron Games

Tvůrci také zveřejnili aktualizovanou roadmapu, která směřuje k vydání plné verze Heroes of Science and Fiction v prvním kvartále příštího roku. Do té doby vyjdou v early accessu další obsahové balíky – například s pátou frakcí, novou kampaní, achievementy a online multiplayerem.