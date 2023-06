Nejčtenější články týdne – Diablo IV je tady a dominuje

4. 6. 2023 20:09 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Diablo IV vychází teprve teď v úterý, nebo taky už vyšlo. Jak se to vezme. Každopádně pokud jste si připlatili za „lepší“ verzi hry, můžete hrát už od pátku, stejně jako my. Na recenzi si tak sice ještě chvíli počkáte, ale můžete si být jisti, že hru alespoň pečlivě otestujeme, a to včetně reálného zatížení serverů, zapnutých mikrotransakcí a jejich dopadu na hru a samozřejmě dojde i na end game. První dojmy jsou ale velice pozitivní, jak ostatně naznačují už první zahraniční recenze.

