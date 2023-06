Na podzim vyjde VR headset Meta Quest 3

Meta oznámila pokračování brýlí pro virtuální realitu Meta Quest 3. Nová generace VR nabídne lehčí headset s výkonnějším hardwarem, základním úložištěm o velikosti 128 GB a podporou bezdrátového hraní. Na oznamovací trailer se můžete podívat výše.

V řeči čísel bude mít každá čočka rozlišení 2064 na 2208 pixelů a zařízení bude pohánět mozek s procesorem Qualcomm Snapdragon XR2 druhé generace s dvojnásobným výkonem oproti Questu 2.

Introducing Meta Quest 3.



Coming this fall.



Learn more at Meta Connect on September 27 - 28.