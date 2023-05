31. 5. 2023 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

The Lord of the Rings: Gollum se bohužel vůbec nepovedl, to ale neznamená, že by se v Tolkienově Středozemi nedalo najít dost zajímavějších a lepších her. Právě o nich si budeme povídat v dnešním Fight Clubu. Okolo mikrofonů se sejdou Vašek, Aleš, Patrik a Pavel, do diskuze se ale můžete zapojit i vy.

Své dotazy a připomínky nám pište na adresu podcast@games.cz, případně přímo do chatu během živého vysílání. Budeme se na vás těšit od 16:00 na našem YouTube.