Hrajeme Diablo IV. Jaké jsou naše první dojmy?

2. 6. 2023 13:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Tak jsme se konečně dočkali! Po mnoha a mnoha letech v noci na dnešek vyšlo nové Diablo IV. Tedy za předpokladu, že jste si připlatili za předběžný přístup, jinak si musíte ještě pár dní počkat, viz V kolik hodin se odemkne Diablo IV. Ale my jsme si první šanci sestoupat do hlubin pekla nemohli nechat ujít a v živém vysílání se s vámi podělíme o naše první dojmy.

Konkrétně se o ně podělí Pavel, který si vzal recenzi Diabla na svá bedra, zatímco Patrik mu bude dělat parťáka a vychytávat vaše zvídavé dotazy, které můžete během vysílání klást do chatu na YouTube. Začínáme ve 14:00 a můžeme prozradit, že si dnes ukážeme spíše začátek hry, zatímco příští týden se v dalším videu podíváme do pokročilejší fáze hry.