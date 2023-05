V kolik hodin se odemkne Diablo IV?

31. 5. 2023 14:45 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Diablo IV je za rohem, v zahraničních recenzích obdrželo většinou velmi slušná hodnocení a i my se už těšíme, kdy se do démony a anděly zkoušeného světa Sanctuary budeme moci podívat také. Bohužel se nám nedostala do rukou předběžná recenzní kopie, a tak se do hraní pustíme až se spuštěním předběžného přístupu pro předobjednávky vyšších edic hry. Těšit se ale můžete na rané společné dojmy, stream a samozřejmě i na recenzi (v textové a video podobě), kterou vydáme až po otestování endgame obsahu a potenciálního vlivu herního obchodu.

Kdy si tedy Diablo IV budeme moci zahrát?

Fáze 1: Předběžný přístup pro majitele Digital Deluxe a Ultimate Edition započne v pátek 2. června v 1 hodinu ráno našeho času.

Fáze 2: Běžný launch pro majitele Standard Edition proběhne o čtyři dny později, tedy v úterý 6. června v 1 hodinu ráno našeho času.

Potkáme se s vámi na bojišti?