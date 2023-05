Jak hodnotí ve světě – Diablo IV

31. 5. 2023 7:35 | Téma | autor: Jan Slavík

Pokračování legendární ságy prošlo pod drobnohledem světových recenzentů a chvalozpěvy zní ze všech stran téměř unisono. S přehledem nejvíce recenzovaná PC verze Diablo IV se momentálně může na agregátu Metacritic pochlubit skvělým průměrným skóre 89 z 51 recenzí. Verze pro PlayStation 5 dosáhla prozatím na 89 bodů a na Xboxu Series X recenzenti udělili dokonce průměrných 92.

„Diablo IV je, jednoduše řečeno, pravděpodobně nejlepší hra od Blizzardu. A to není jen tak. Bezchybné vyprávění se snoubí s úžasnou výtvarnou stránkou a vyladěnou hratelností s nekonečně přizpůsobitelným bojem, což slibuje tucty, možná stovky hodin obsahu. Diablo IV je nejspíš nejdůležitější, nejzásadnější hra od Blizzardu od dob World of Warcraft. Udělejte si službu a nic si předem nevyhledávejte, jděte naslepo. I pokud se neřadíte k typickým fanouškům žánru, jsem přesvědčený, že nebudete zklamaní.“

„Diablo IV je ztělesněním toho, proč je Diablo skvělé. Bere nejlepší kousky ze svých předchůdců a sešívá je dohromady, čímž vzniká nekonečně proměnlivá, stále se vyvíjející chiméra. Nemůžeme se dočkat, až ji budeme hrát další roky.“

„Diablo IV je vrchol série, v němž se setkávají všechny skvělé prvky předchozích dílů. Není to bez drobných nedostatků a o tom, jak bude úspěšná endgame, zatím můžeme jen polemizovat, ale pro jednou má Diablo strhující příběh, fenomenální grafiku a smyčku hratelnosti, která nečiní přílišné inovace, ale je bezpochyby lepší, než jakou má předchůdce.“

„Diablo IV je démonický útok na smysly. Břitká vylepšení boje, výbavy a systému kořisti z něj dělají jedno z nejlepších ARPG za dlouhé roky, a výrazný otevřený svět předvádí, že Blizzard stále má kam rozšiřovat koncept Diabla.“

„Že vás Diablo IV nutí být online, je mrzuté, a některé třídy hrdinů chtějí trochu trpělivosti, než předvedou, co umí, ale na víc než drobné stížnosti se nezmůžeme, protože máme před sebou jasného kandidáta na hru roku a nejlepší hru od Blizzardu od dob Diabla III.“

„Diablo IV je omračující pokračování s téměř perfektní endgame a designem progresu, díky kterému skoro fyzicky bolí hru odložit. Příběh je sice znatelně lepší než ve trojce, ale i tak se jedná spíše o zklamání, a narazili jsme i na pár bugů, které je potřeba opravit, ale boj, loot a vizuál i zvuk zdejšího světa jsou tak ohromující, že to přestane vadit. Diablo IV spíš vylepšuje prvky, které série zvládala už tak dobře, místo toho, aby se pouštělo do velkých předělávek. A výsledkem tohoto opatrného přístupu je jedno z nejvyladěnějších akčních RPG, které kdy vzniklo, díky čemuž je řezání démonických legií zatraceně dobrá zábava.“

„Blizzard vzal dvacet let designových lekcí a všechny je použil při tvorbě Diabla IV. Rozmanitost věcí, které lze dělat, a nespočet způsobů, jak si postavit hrdinu, budí dojem, že pocházejí od společnosti, která zažila vývojářské výsluní i zmar a poučila se z toho. Každý aspekt Diabla IV byl tvořen s láskou a hráči si toho všimnou ve všech koutech Sanctuary.“

„Mé dojmy z toho, co jsem zatím zažil, jsou ohromně pozitivní. Ať už se budeme bavit o mapě, hratelnosti, nových systémech či dokonce příběhu, což jsem nečekal. Blizzard se vážně trefil do černého a jediný způsob, jakým by mohlo Diablo IV selhat, by byly možné technické problémy při spuštění. Ale jakmile se rozjede? Ano, myslím, že si Diablo IV oblíbíte.“

„Diablo IV mistrně splňuje pravidla, ať už svou mechanickou komplexitou či morální dvojakostí příběhu. Jeho největší úspěch je však fakt, že se jedná o výborné Diablo.“

„Diablo IV momentálně nedokáže uniknout srovnání s předchůdci, ale je to zaplaťpánbůh hra, kterou tvůrci vyrobili za dobrého vědomí toho, co lidé na minulých dílech milovali, nebo naopak nesnášeli. Reprezentuje odměřený přístup ke kombinaci mnoha prvků z předchozích her a výsledkem je něco, co by mohlo vytvořit nový standard pro akční RPG. Když pak ještě přidáte nejlepší vyprávění v rámci série a pevné narativní základy pro další rozšiřování, není si tak těžké představit, že se do Diabla IV budu ještě dlouho vracet.“

Polygon – bez číselného hodnocení

„Diablo IV ani nemusí být dobré a stejně budu toužit ho hrát – útočí přesně na tu část mozku, kterou uspokojuje nacházet poklady a posilovat hrdinu, díky čemuž i třetí díl žil tak dlouho.“

Rock, Paper, Shotgun – bez číselného hodnocení

„Jedním z důvodů, proč je tak jednoduché hrát Diablo IV dlouhé hodiny za nehnutého zírání do středu obrazovky, až máte z očí rozinky, je fakt, že je vyrobené prostě skvěle. Různé synergie schopností a kouzel jsou ohromující a hra přeřadí na ještě vyšší stupeň, jakmile odemknete ultimátní dovednosti. Najdete tu hlavní linku, vedlejší úkoly, eventy ve světě, měnu k nákupu neodhalených předmětů a třeba hodinové kobky, z nichž získáte aspekty pro svou postavu. Je to hra, která vám absolutně nebrání strávit s ní celý den. Jestli se ale pak budete cítit dobře, už je jiná otázka.“

Game Informer – bez číselného hodnocení (průběžná recenze)

„Sice mám ještě pár otázek, ale i tak si Diablo IV skvěle užívám. Plní slib ohledně návratu k temnějším tónům z dřívějších her a nabízí podmanivý progres, zábavný boj, silné vyprávění a řadu činností, díky kterým jsem chtěl ve světě Sanctuary zůstat co nejdéle. Sice ještě nevíme, jak hra zvládne příliv hráčů, jakmile bude naplno venku, ale myslím si, že se fanoušci Diabla, jak staří, tak noví, mají nač těšit.“

A ptáte se, kde je naše recenze? Bohužel, celý český a slovenský trh byl Blizzardem ignorovaný.Do hry se tak pustíme v rámci early access, kdy alespoň budeme moci vyzkoušet hru pod plnou zátěží serverů a v součinnosti s plně zalidněným světem.