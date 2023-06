Jaké hry vyjdou v červnu?

2. 6. 2023 12:16 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Květen opanovalo pokračování The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Obrovské prodeje a vysoká hodnocení dělají z exkluzivity pro Nintendo Switch jednoho z jasných kandidátů na hru roku. Jenže to se docela dobře může změnit právě teď v červnu. Přichází Dcera nenávisti Lilith a po 11 letech se na nás valí nové Diablo.

Jestli se v červnu bude mluvit o něčem jiném, tak vidíme potenciál třeba ve Final Fantasy XVI, ale z toho, co jsme v Diablo IV mohli vidět během těch několika beta víkendů je jasné, že potírání pekelných démonů bude v příznačném šestém měsíci hlavní téma.

2.6. Street Fighter 6 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Pavlovu recenzi na parádní bojovku Street Fighter 6 si už teď můžete u nás přečíst a podle všech indicií to vypadá, že se náramně povedla. Radost udělá převážně novým hráčů, kterým série kvůli vysokým nárokům na obtížnost a ovládání dělala problém do Street Fightera naskočit. Čeká na vás také příběhová kampaň s otevřeným světem, ve které si vytvoříte vlastního bijce.

zdroj: Capcom

6.6. Amnesia: The Bunker (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Mistři hororu z Frictional Games přichází s další hrůznou hrou ze série Amnesia. Tentokrát ale s úplně jiným paradigma. Už nepůjde o čistě lineární příběhovku, ale polootevřenou úroveň zasazenou do klaustrofobického prvoválečného bunkru. V něm ale nežijí jen krysy. Ve zdech číhá něco zlověstného, bestie, která vám půjde po krku.

zdroj: Frictional Games

6.6. Diablo IV (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Jedna z nejočekávanějších her tohoto roku je tady! Diablo IV je podle prvních dojmů a recenzí pecka a povinnost každého, komu v žilách koluje krev Nephalem. Diablo IV tady s námi bude dlouhé roky. Activision Blizzard plánuje pravidelnou podporu a nový obsah, tak už jen zbývá zjistit, jak to bude s balancem v endgame.

zdroj: Blizzard

8.6. MotoGP 23 - (PC, Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series)

Šampionát dalšího ročníku MotoGP se přiřítí v červnu na světoznámé okruhy. Čeká na nás aktualizovaná soupiska jezdců, nová kariéra a výzvy, dynamické počasí, úprava livrejí a více závodních módů. MotoGP 23 umožní chytrým systémem pomocníků naskočit na výkonné motorky i úplným začátečníkům jednostopého závodění.





8.6. Harmony: The Fall of Reverie (PC, Nintendo Switch, o dva týdny později Xbox Series, PlayStation 5)

Novinka od tvůrců Life is Strange přináší adventuru, ve které bude záležet na vašich rozhodnutích. V grafickém románu se prosníte do mystického světa Reverie, ve kterém budete rozhodovat o osudu místních obyvatel. Hra bude mít hned několik odlišných konců, ke kterým vedou rozličné cesty a skryté příběhové zákruty.

zdroj: Don't Nod

15.6. Layers of Fear (PC, Xbox Series, PlayStation 5)

Reimaginace původních Layers of Fear tentokrát učaruje Unreal Enginem 5. generace. Jste připravení se naposled postavit vlastnímu strachu? Hororová adventura vás vezme do zdánlivě opuštěného pobřežního majáku, která se záhy promění v děsivý boj o holý život.

zdroj: Bloober Team

16.6. Park Beyond (PC, PlayStation 4, Xbox Series)

Od tísnivých hororů a vyvražďování démonu si odpočineme u budovatelské strategie Park Beyond. Ta vám svěří do rukou správu zábavního parku. Moderní odkaz na legendární Rollercoaster Tycoon nabídne příběhový režim a samozřejmě svobodné stavění šílených pouťových atrakcí. Slibné dojmy z hraní si můžete přečíst od Pavla.

zdroj: Limbic Entertainment

20.6. Aliens: Dark Descent (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Dark Descent nebude typickou hrou s kultovními xenomorphy. Půjde totiž o realtimovou strategii, ve které se ujímáte skupiny čtyř koloniálních mariňáků. Přežití a taktika bude vším, protože nebudete čelit jen hordám děsivých vetřelců, ale také agentům korporace Weyland-Yutani a environmentálním nebezpečím temné planety Lethe.

zdroj: The Game Awards

Červen završí masivní pokračování slavné ságy Final Fantasy XVI. Čeká na vás temné dobrodružství plné epických a megalomanských soubojů a odklon od tradičního sci-fi koření, které je pro sérii typické. Bojový systém se bude odehrávat v reálném čase, podobně jako například ve Final Fantasy VII Remake. Prim ovšem bude hrát dechberoucí otevřený svět.

zdroj: PlayStation