Diablo IV bude dostávat masivní updaty každé tři měsíce

12. 4. 2023 14:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Blíží se to, blíží. Diablo IV vyjde za necelé dva měsíce a vzhledem k nedávno uskutečněným beta testům nejspíš beztak všichni víte, co od něj zhruba čekat. My sami se na novinku povětšinou těšíme, ačkoliv někteří z nás s výhradami. A vypadá to, že v tom budeme moci pokračovat i po vydání, protože hra bude dostávat objemné updaty co čtvrt roku.

Pro magazín Game Informer (díky Gamespotu) se o nich rozpovídal šéf vývoje Joe Piepiora. Sice se prý nebude jednat o tak velké dávky, že by se hodilo použít slovo „rozšíření“, ale můžeme se každé tři měsíce chystat na nové funkce, obsah, sezónní battle passy v bezplatné i placené formě a příběhové přídavky, které budou přibývající novinky rámovat.

Což ale také na druhou stranu zní, jako že příběh vlastně při vydání nebude úplně kompletní, což by hráče, kteří si na uzavřený děj potrpí, nemuselo úplně potěšit. Přesné informace, co se tvůrci chystají přidávat, k dispozici nejsou, ale hráčům, kteří mají zkušenost s hrami od Blizzardu, musí naznačený životní cyklus připadat povědomý – však stejně se chová i World of Warcraft a Diablo III.

Do WoWka ve srovnatelných intervalech přicházejí velké obsahové patche, které zpravidla otevřou nový raid, přinesou novou třídu vybavení, rozvinou příběh a občas přidají třeba i novou zónu či herní mechanismus. V Diablu III zase podobným tempem začínají nové sezóny s pravidelným přídělem nových předmětů a úprav.

zdroj: Blizzard

Odhaduji, že Diablo IV bude mířit někam mezi – čtvrtletní přídavky se s největší pravděpodobností budou také krýt se začátkem nových sezón. První sezóna nicméně nezačne hned při vydání. Kdy přesně to bude, tvůrci zatím tají, ale očekával bych její start právě v rámci prvního velkého updatu. Krom toho ale na rozdíl od Diabla III nejspíš vzhledem k širší monetizaci dostaneme i víc skutečně nového obsahu.

O tom, jak bude (alespoň zpočátku) vypadat endgame, už tvůrci nedávno mluvili ve videu: Nabroušené verze dungeonů, přílivy pekel, speciální denní questy a PvP zóna. Nyní přibylo pár dalších střípků – už víme, že brány podsvětí se budou moci otevřít na víc místech najednou a na omezený čas změnit zóny svrchního světa na jejich infernální varianty. Budeme se tam moci pustit do boje s upravenými verzemi nepřátel i bossů a samozřejmě shrábnout bohatší kořist.

Dál padla zmínka o dvou modifikátorech, s kterými se hráči budou potýkat v nightmare kobkách. Jeden vám za hýždě sešle blesky, které vás budou pronásledovat, druhý tam pro změnu vykouzlí strašidlo, které jakmile vás dostihne, omezí vám výhled a ještě na vás vyšle vlnu nepřátel.

Zrovna tohle zatmívání výhledu si tvůrci evidentně půjčili z Lost Arku a v tomhle případě to opravdu nemuseli dělat. Protože jde o, alespoň pro mě, asi tak nejotravnější nesmysl v historii akčních RPG. Snad to tu bude alespoň provedené nějakým citlivým způsobem a duch vám nezačerní celou obrazovku jako ve zmíněné korejské onlinovce.

Zjistíme to již brzy, Diablo IV vychází 6. června, ale majitelé deluxe edicí budou moci hrát o něco dříve, a to již 2. června.