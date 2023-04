Diablo IV v novém videu představuje endgame

6. 4. 2023 16:50 | Novinky | autor: Jan Slavík

Tvůrci z Blizzard Entertainment kují železo, dokud je ještě žhavé z beta testů Diabla IV, a vypustili do světa nové video, které můžete zhlédnout výše. Věnují se v něm tomu, co, troufnu si říct, nezanedbatelná část z nás považuje za hlavní těžiště zážitku: Endgame.

Jasně, je samozřejmě fajn, když příběhová kampaň dokáže zaujmout a hra nabízí příjemnou zábavu i během levelování, ale daleko větší objem času si pro sebe nakonec uzme endgamová honba za co nejlepší výbavou. A proto je kriticky důležité, aby hra nabídla dostatečně rozmanitou, pestrou a zábavnou plejádu způsobů, jak si vydřít blyštivou kořist.

Vývojáři se zaklínají, že hráči nikdy nedojdou do bodu, v němž by neměli co dělat. Jako první je nejspíš bude zajímat takzvaný capstone dungeon, jehož překonáním si otevřou vyšší obtížnost hry či, chcete-li, vyšší „třídu světa“. Ta by neměla jen suše zvyšovat poškození od nepřátel, jako to svého času dělala obtížnost Inferno v Diablu III (tedy ještě předtím, než ji vývojáři přepracovali a rozložili do deseti úrovní Torment), ale připraví si na vás i šampionské verze nepřátel, přidá lákavější odměny, nové třídy legendárek a podobně.

Rozvoj postavy nekončí postavením základního stromu dovedností, bude pokračovat využitím mnohokrát avizovaných paragon skillů, které by měly nabízet daleko hlubší možnosti přizpůsobení hrdiny vašemu hernímu stylu. Což zní fajn, ale na videu je k vidění jenom pár pasivních skillů, které přidávají extrémně zajímavé bonusy typu „+5 k síle“. Doufám tudíž, že se nejedná o příliš reprezentativní vzorek. Ale, co si budeme nalhávat, stejně všichni víme, že build bude stát hlavně na výbavě.

zdroj: Blizzard

Zmínka padla i o aspektech, tedy speciálních bonusech předmětů legendární a vyšší třídy. Hrdinové je budou moci extrahovat z předmětů a lepit na jiné, případně využívat kodex, kam se některé druhy aspektů budou ukládat.

Jak to bude fungovat, už jsme si ostatně mohli vyzkoušet v betě, pozastavím se tedy pouze nad tím, jak producentka Ash Sweetring ve videu prohlásila, že hráči po překonání kobky „budou mít šanci“ nalézt aspekt. V beta testu padaly stoprocentně. Jednalo se pouze o úpravu pro účely testování, nebo se Sweetring prostě jen přeřekla?

Další výzvu přinesou nightmare verze dungeonů, které budete odemykat pomocí speciálních sigilů. V přetaktované kobce na vás pak čeká víc těžších nepřátel, nové úkoly a různě posílení démoni, či naopak limitující oslabení pro hrdinu. Nebude se ale jednat jen o prosté modifikátory existujících protivníků, občas třeba narazíte na sluje plné pekelných bran, které vám budou do zad chrlit běsy z jiných zón. Což zní vcelku zajímavě.

Endgame se ale neomezí jen na kobky – ve svrchním světě vám ponurý strom oběšenců bude zadávat nové opakovatelné úkoly. Čas od času se do Sanctuary navíc vlije samotné peklo a přetvoří část země na ďábelskou a daleko nebezpečnější variantu.

Krvelačnější dobrodruzi také budou moci nasměrovat své kroky do Plání nenávisti, kde se automaticky zapne PvP režim. Nepůjde tu však jen o bezuzdné mordování ostatních, pointa podobné zóny je najít vzácný úlomek, rituálně ho očistit a odnést ho zpět do města. Přičemž ostatní budou vědět, že provádíte rituál a půjdou vám po krku. Což je, ano, darkzone z The Division, jen v gotickém hávu. Osobně si to sice nejspíš nechám ujít, protože mě boje s hráči v Diablu nijak zvlášť nezajímají, ale je rozhodně fajn, že bude k dispozici i něco pro ty kompetitivnější z nás.

Tvůrci závěrem ještě slíbili, že spuštění hry je jenom začátek a že se chystají vytvořit dlouhodobý projekt, o který se budou pravidelně starat. Čemuž nemám problém věřit, však se stačí podívat, kolik věcí přibylo v průběhu let do trojky. Doufám ale, že se plánují i nějaké další endgamové aktivity. Jasně, stromovité „daily questy“, páni pekel kráčející světem a vyšponované kobky určitě na chvíli zabaví, ale pořád mi, přiznám se, trochu chybí něco, co by mě nadšením vyloženě vystřelilo z křesla.

Na druhou stranu ale těžko něco relevantně hodnotit jenom z videa. Uvidíme, až budeme mít výsledek pod rukama. Diablo IV vychází 6. června, majitelé deluxe edice budou moci hrát o čtyři dny dřív, tedy již 2. června.