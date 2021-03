Nejčtenější články týdne: Cyberpunk, Bloodborne i Monster Hunter

28. 3. 2021 17:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

A už jsme zase u toho Cyberpunku. Bohužel zase negativně. Tvůrci z CD Projektu RED totiž prozradili alespoň část obsahu očekávaného patche 1.2. Tedy, doufáme, že jde jen o zlomek toho, co patch přinese. Menší zdržení spawnu policistů a lepší řízení při nekonzistentním frameratu je sice hezké, ale ani zdaleka nepůsobí tak zásadně, jak by asi mělo. Cyberpunk toho pořád potřebuje opravit a dodělat násobně víc, stejně jako by bylo fajn, kdyby se začal prodávat na PlayStationu. Digitálně si ho tam totiž pořád nekoupíte. O tom všem pojednává náš vůbec nejčtenější článek týdne.

