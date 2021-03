Otevřenou betu diablovky Magic: Legends trápí nemalé porodní bolesti

24. 3. 2021 11:50 | Dojmy z hraní | autor: Patrik Hajda

Včera byla po dlouhém testování v uzavřené alfě konečně otevřena beta verze diablovky Magic: Legends pro všechny hráče toužící stát se sférochodcem, projít se po Zendikaru, Innistradu a Dominarii a zabojovat si s ikonickými monstry ze světa karetní hry Magic: The Gathering. Otevřená beta je stejně jako následná plná hra free-to-play a postup hrou už vám zůstane, takže neutratíte peníze za zajíce v pytli a nepřijdete o investovaný čas.

Od bety bohužel očekávejte mnohé problémy, přestože by člověk čekal, že ty nejzásadnější nedostatky tvůrci vychytají už v alfě. S Vaškem a mou drahou polovičkou jsme včera večer k Magic: Legends zasedli na nějaké dvě hodiny a odcházíme značně rozladění. Zdůrazňuji, jsou to pouhé úvodní dvě hodiny, ale třeba vám naše první čerstvé dojmy přijdou i tak vhod.

Akce jako taková je zábavná. Za každého z pěti planeswalkerů se zjevně hraje dost odlišně – Vaškův modrý Mind Mage vyvolává tsunami a ovládá mysl nepřátel, Zuzy zelená Beastcallerka se specializuje na vlastní stádečko potvůrek a moje Geomancerka se ohání žhavou lávou a kusy skal. To všechno dokážeme díky kartám, respektive zkrátka speciálním schopnostem, které znáte z každé druhé diablovky a které doplňují neustálé klikání levým tlačítkem myši.

zdroj: Cryptic Studios

Za ony dvě hodiny se prakticky nedostanete ke stavbě balíčku, který má sestávat z 12 neustále rotujících karet (schopností), ale nové se odemykají pěkně pomalu. I tak jsme do systému sesílání kouzel mohli trochu proniknout. Na jednu stranu je opravdu zajímavé mít v jednu chvíli přístup jen k několika kouzlům, která se na akčních klávesách 1–4 náhodně protáčejí. Na druhou stranu jsou si jejich obrázky až příliš podobné na to, aby od sebe byly na první pohled odlišitelné, a člověk tak bez rozmyslu mačká klávesy a sesílá, co mu přijde pod ruku, hlavně, aby se něco dělo...

Každá postava má navíc dvě stálé dovednosti nevyžadující manu na klávesách Q a W a všichni jsme se shodli, že spolu se zbylými akčními klávesami nejde o zrovna nejpohodlnější rozvržení. V zápalu frenetického boje nechtě mačkáme, co nemáme.

Questy zatím nebyly nijak zvlášť zajímavé. Jednoduše se přesouváte od hordy k hordě, které za doprovodu spektakulárních bojových efektů čistíte. Dojem z příjemného kosení kazí četné bugy, špatný pathfinding postav při ovládání klikáním myši nebo třeba i chat, který je kvůli záplavě zpráv naprosto nepoužitelný a hra momentálně nenabízí normální způsob, jak ho vypnout (jde to pouze tak, že do chatu napíšete následující příkaz: /Whitelist_Chat 1).

zdroj: Cryptic Studios

Ale to, co nás v naší večerní seanci zklamalo ze všeho nejvíc, byla nemožnost se spojit. Sešli jsme se ve třech, abychom si dali slibovanou kooperaci, jenže ani po dvou hodinách nás k ní hra nepustila. Dohráli jsme tutoriál, postoupili o několik úrovní, ale při každém pokusu o spojení vyskočila chybová hláška s požadavkem, že naše postavy musí ještě pokročit v příběhu. Jak moc? To už se hra neuráčila sdělit, přičemž jsem narazil na komentář hráče na 7. úrovni, kterému stále nebylo umožněno spojit se s kamarádem. Takže jde dost možná o bug, což je nakonec ta lepší varianta, protože kdyby tohle bylo záměrné...

Po dvou hodinách jsme si mimo jiné uvědomili, že sice levelujeme, ale vlastně to pro nás nic neznamená, kromě pár předem daných kartiček se nám nic neodemyká, nezískali jsme žádný loot, ani jeden kousek vybavení a náš balíček ještě nemá ani požadovaných 12 karet, natož víc, abychom se skutečně mohli pustit do deckbuildingu, který je na Magicích tím nejlepším.

Negativa tak zatím jasně převládají nad pozitivy, ale od toho tady ta otevřená beta je – aby se vychytaly všechny takové problémy před příchodem plné hry. Dneska tomu dáme další šanci a pak další, protože i přes všechny tyto problémy má Magic: Legends velký potenciál a umí zabavit.

Už teď mám ale strach, že hru zabije její model free-to-play. V betě můžete nakupovat mraky boosterů, boostů a battle passů, směňovat různé měny, u kterých ani nevíte, k čemu slouží, a já mám takové neblahé tušení, že bez nich bude postup hrou příliš pomalý a zdlouhavý.

Jestli se mýlím, budu jenom rád, protože svět Magic: The Gathering si zaslouží pořádnou hru, která není jen karetní adaptací. Je moc fajn být sférochodcem, navštěvovat známé světy, mluvit se známými postavami a vidět známé tvory v pohybu. Doufejme, že plná hra, která dorazí později během letošního roku na PC, PlayStation 4 a Xbox One, bude po všech stránkách vyladěná.