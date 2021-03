Jak vypadají mikrotransakce v akčním RPG Magic: Legends?

15. 3. 2021 16:50 | Novinky | autor: Patrik Hajda

To, že diablovka Magic: Legends bude zdarma, víme už poměrně dlouho, ale o jejích mikrotransakcích jsme dosud měli jen minimum informací. Nový vývojářský deníček konečně rozebírá, za co ve hře budete v případě zájmu utrácet reálné peníze a jak půjde docílit všeho bez nutnosti sahat po peněžence.

Předně jsou zde dvě měny – Aether a ZEN. Aether získáváte hraním, ZEN je prémiová měna, kterou si napřímo kupujete. Obě dvě můžete směňovat s ostatními hráči ve vámi určeném kurzu. Dále budete navštěvovat jakéhosi překupníka, kterému můžete prodat nechtěné předměty, a nabídnout je tak jiným hráčům, případně zde sami pořídíte, co hledáte, vše za Aether.

Výhodou tohoto obchodníka je, že nebudete čekat, až si váš předmět někdo koupí. Herní měnu dostane ihned a pak už to není vaše starost. Obchodník sám prodá předmět prvnímu zájemci. Ceny budou fluktuovat podle nabídky/poptávky, ale mají svá stanovená minima a maxima.

Nakonec nebude chybět battle pass. Respektive dva battle passy, z nichž jeden je zdarma a druhý si musíte koupit za ZENy. Ale protože můžete ZENy získat výměnou za Aether, který je odměnou za prosté hraní, vývojáři se dušují, že můžete odemknout úplně vše, co hra nabízí, prostým hraním.

Bohužel nedostáváme tolik důležité informace, jako kolik Aetheru hráč získá za jaké aktivity, jaký bude běžný poměr směny Aetheru za ZEN, kolik bude stát přímý nákup ZENu a tak podobně. Víme jen to, že prémiový battle pass bude stát 1000 ZENů a na jednom z obrázků v updatu můžete vidět směnu nastavenou na 50:1. Co to ale reálně znamená, je teď nejisté.

Budeme si muset ještě zhruba týden počkat na to, jak moc agresivní ve výsledku bude nastíněný systém mikrotransakcí. Proč jen týden? Protože Magic: Legends 23. března přejde do stavu otevřené bety, kdy se do hraní může pustit naprosto kdokoliv. Momentálně sice probíhá uzavřená beta, ale výše popsané systémy se zprovozní až s příchodem otevřené bety. Plnou hru očekávejte později letos na PC, PlayStationu 4 a Xboxu One.