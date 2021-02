Magic: Legends ještě před vydáním nabízí bizarně drahou kolekci skinů

6. 2. 2021 12:00 | Komentář | autor: Václav Pecháček

Diablovku Magic: Legends v redakci opatrně vyhlížíme jak já, tak Patrik, a to hned z několika důvodů. Zaprvé je Diablo IV ještě pár let vzdálené, takže je tu prostor pro dočasnou náplast, zadruhé se Legends odehrávají v našem oblíbeném světě karetky Magic: The Gathering, zatřetí hra zajímavě využívá mechanismy předlohy, aby ozvláštnila hratelnost a nechala vás stavět vlastní „balíček“ příšer a kouzel.

23. března se do hry podívá široká veřejnost v otevřené betě, ale pro extra nedočkavé fanoušky si vývojáři připravili vskutku neodolatelnou nabídku: sbírku pěti kostýmů a pěti alternativních skinů pro hlavní hrdiny a jejich pomocníčky, a to za pouhých 40 eur. A to navíc už se započítanou padesátiprocentní slevou, protože bundle bude po vydání stát 80 eur.

Prosím?

Já samozřejmě chápu, že Magic: Legends sází na model free-to-play, a tím pádem musí vydělávat na kosmetických doplňcích, což je rozhodně lepší, než kdyby hráčům prodávala léčivé lektvary a silnější kouzla, ale 80 eur? Částka přesahující cenovku běžné AAA hry? Za několik docela ošklivých oblečků? Není na tom nic vyloženě nemorálního, není to pay-to-win, ale s takovouhle nabídkou vývojáři musí cílit jedině na jedince s palčivou touhou přispívat na charitu, které zároveň strašně štvou opuštěná zvířátka a vyhladovělé africké děti.

Zvlášť když hru pořád ještě nikdo ani nehrál. Je to podobná strategie jako v případě Star Citizena, kde si také lidé kupují drahé lodičky, aby si je někdy za dlouho mohli užít v plné verzi, ale Star Citizen je alespoň monumentální projekt, který se zase pár let (dekád?) nebude opakovat. Magic: Legends naproti tomu působí jako celkem obyčejné akční RPG, které může být fajn, může být dokonce skvělé, ale úplně stejně může být smutně podprůměrné.

Je zajímavé porovnat tuto situaci s jiným významným digitálním produktem spojeným s kartičkami Richarda Garfielda, Magic: The Gathering Arena. Je to vynikající adaptace slavných Magiců, kterou hraje spousta lidí a taktéž je free-to-play. Kdybyste si chtěli předplatit 50 balíčků karet z nové edice, k nimž ještě dostanete nějaké exkluzivní skiny a vizuální vychytávky, zaplatíte 50 eur, což taky rozhodně není málo, ale zároveň získáte něco, co vám zásadně změní herní zážitek – nebudete muset tak dlouho čekat, než postavíte vysněný balíček, čeká vás méně grindování a rychleji se naladíte na vlnu mety. Dát div ne dvojnásobek za celkem nepatrnou změnu vizuálu mi připadá… šílené.

Ale je docela dobře možné, že to mají autoři vyzkoumané a promyšlené, že se „šílenců“, kteří touží po co nejkrásnějších sférochodcích, nakonec najde daleko víc, než bych myslel. Pokud někoho z vás nabídka láká a máte pocit, že si můj despekt nezaslouží, rozhodně mi dejte vědět v komentářích pod článkem nebo na našem Discordu.