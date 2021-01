Diablovka ze světa Magic: The Gathering se blíží. Vyzkoušíte si ji v betě

27. 1. 2021 12:35 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Magic: Legends má ambice stát se další povedenou hrou v žánru legendárního Diabla. Akční RPG říznuté originálně pojatým deckbuildingem situované do fantastického univerza, které zanedlouho čeká oslava 30. narozenin? To chceš! Ale ještě než nás tvůrci ze studia Cryptic vpustí do plné hry, nechají nás zakusit její část v otevřené betě.

Ta odstartuje 23. března na PC pouze skrze launcher Arc Games, jelikož Cryptic Studios spadají pod vydavatele Perfect World, jehož onlinové hry využívají stejný launcher. I Magic: Legends je ostatně onlinová diablovka, v níž hráči sdílí svět, ale nemusí se vyloženě bratříčkovat.

Ještě před započetím otevřené bety proběhne poslední uzavřená alfa, do které se můžete hlásit z oficiálních stránek a jejíž náplň bude odhalená zítra od osmi večer na Twitchi. Dosud si tímto způsobem hru vyzkoušelo na 100 tisíc hráčů, kteří svými podněty pomohli formovat výslednou podobu hry a jejích mechanismů. Došlo tak například na upravení počtu hráčů ve sdíleném světě a tvůrci nakonec svolili i k vytvoření systému vybavení vašeho hrdiny.

Předtím se totiž počítalo pouze s kouzly. Magic: Legends ostatně vychází z karetní hry Magic: The Gathering, takže kouzla zde hrají prim, stejně jako s nimi spojený deckbuilding. Na začátku hry si sice zvolíte jednoho z pěti sférochodců příslušejících k jedné z pěti barev many, které rozhodnou o složení vašeho základního balíčku, ale klidně se později můžete vyprofilovat jako modrý čaroděj hrající karty červené a zelené many.

Balíček můžete mít jedno, nebo dvoubarevný a musí čítat přesně 12 karet. Během hry máte vždy k dispozici čtyři náhodně vybraná kouzla, a jakmile jedno sešlete, na jeho místo přijde nové z balíčku. Tímto způsobem všech 12 kouzel neustále rotuje. Karty mají různé vzácnosti jako v normálních Magicích a dělí se i na typy, z nichž jsou kusově omezené pouze bytosti. Můžete mít jednu, dvě silnější, nebo víc slabších.

Ve videu výše je názorně ukázané, že půjdou vytvářet komba. Do balíčku si dáte kartu gobliního náčelníka a k ní kouzlo, které po každém vašem určitém útoku vyvolá goblina. Náčelník všechny takové gobliny posiluje, čímž vám vzniká početná, silná armáda. Nové karty budete nacházet cestou příběhem a ty stávající půjde vylepšovat.

Vypadá to, že deckbuilding bude nabízet opravdu velké množství kombinací a z nich pramenících strategií a nejpozději za dva měsíce si sami vyzkoušíte, zda to celé dává nějaký smysl nejenom jako akční RPG kombinované se stavbou balíčku, ale i v rámci gigantického univerza Magic: The Gathering. Plná verze Magic: Legends vyjde letos na PC, PlayStationu 4 a Xboxu One.