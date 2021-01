Magic: The Gathering Arena konečně vyjde na mobilech

8. 1. 2021 10:38 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Je s podivem, že tak úspěšná karetní hra jako Magic: The Gathering Arena je po několika letech v betě a plné verzi stále dostupná pouze na počítačích. O své mobilní zpracování si vyloženě koledovala – no a teď ho dostane. Bude to její první výlet mimo Windows a Mac.

Studio Wizards of the Coast prozradilo, že karetní duely mající kořeny v roce 1993 se podívají na vybraná mobilní zařízení s Androidem 28. ledna. Půjde o early access s podporou hraní napříč platformami a už tato verze Areny bude obsahovat všechny edice počítačové varianty spolu s nadcházející edicí Kaldheim, která láká na nádherný vikinský design karet, návrat Ság a další.

Později v letošním roce přibyde podpora dalších zařízení s Androidem a dočkají se i jablíčkáři. V tuto chvíli by pro vás mělo být podstatné, že potřebujete telefon s verzí Androidu minimálně 6.0 Marshmallow, 4GB RAM a chipset minimálně Kirin 970, Snapdragon 845 či Exyson 9810. Zde můžete zjistit, zda je váš telefon zahrnutý do první vlny, i když seznam není vzhledem k množství telefonů s Androidem kompletní. Tak aspoň pro představu.

Doufejme, že si tvůrci s ovládáním na malých dotykových obrazovkách dobře poradili a MTG: Arena nebude na telefonech dělat ostudu svým konkurentům. A snad se časem dočkáme jejího uvedení i na Switchi a velkých konzolích, samozřejmě s cross-playem.