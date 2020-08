Magic: The Gathering Arena rozšířila staronová edice Amonkhet

14. 8. 2020 15:12 | Bleskovky | autor: Václav Pecháček

Do Magic: The Gathering Arena dorazila další edice plná nových kartiček, což by bylo za normálních okolností maličko divné, protože poslední edice, Core Set 2021, vyšla relativně nedávno. Jenže tohle není úplná novinka, nýbrž návrat starého známého, protože egyptský Amonkhet, který se soustředí na machinace dračího boha Nicola Bolase, už v Areně kdysi byl.

Byl tam za časů bety, jenže po přechodu na plnou verzi a poté, co vývojáři ve hře udělali plno změn, byly egyptské karty vyřazeny, poněvadž už neodpovídaly nově nastaveným standardům. Tvůrci na ně ale nezapomněli, vrátili se k nim a zremasterovali je tak, aby v Areně opět fungovaly.

Teď si tedy můžete užít Draft i Sealed mezi pyramidami. A kdyby vás zajímal seznam karet, které se v Areně objeví, zamiřte na oficiální stránku. Pokud tedy nemáte strach z mumií.