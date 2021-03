V survivalu Mr. Prepper budujete vlastní bunkr před blížící se apokalypsou

22. 3. 2021 14:05 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ne, nejedná se o překlep, nikdo bohužel nevytvořil hru na motivy legendárního čistícího prostředku s plešounem na obalu. Mr. Prepper je nová survivalová hra s velmi zajímavým námětem a dobře uchopenou inspirací ve Fallout Shelter. I tady si totiž budujete podzemní bunkr ve 2D pohledu a 3D grafice, nicméně nečiníte tak až po konci světa, ale včas předtím.

Tušíte, že se blíží jaderná válka a svět může každou chvíli lehnout popelem. Proto se rozhodnete pod svým vlastním domem potajmu vybudovat gigantický bunkr, ve kterém přežijete blížící se apokalypsu.

Chce to generátory zajišťující elektřinu, která bude napájet žárovky a různé systémy, potřebujete zahrádku, abyste byli z hlediska obživy soběstační a obecně nějaký plán, co budete po konci světa dělat. Co takhle raketu, se kterou byste se vydali ke hvězdám?

Ale musíte se mít pořádně na pozoru. Zdejší přísné vládě by se vaše počínání vůbec nelíbilo a chce, abyste zůstali pěkně doma, takže očekávejte časté kontroly z úřadu a běda, jak váš dům bude vypadat jako při stěhování. A ještě větší běda, jestli ten mrzutý vládní pán s kufříkem spatří poklop do podzemního bunkru…

zdroj: PlayWay

Mr. Prepper není jen o kopání podzemních kójí a jejich zabydlování. Jedná se o překvapivě komplexní hru, v níž obchodujete se sousedy, spolupracujete s podobně smýšlejícími spiklenci, cestujete mezi lokacemi v autě, řešíte benzín, hlad, únavu, navštěvujete les plný tajemství a nebezpečných vlků (nechybí soubojový systém) a takhle by šlo pokračovat ještě dlouho.

Pokud jsou podobné budovatelské survival hry s prvky RPG vaším šálkem čaje, pak nemusíte na nic čekat. Mr. Prepper vyšel před pár dny na Steamu a momentálně může být váš za necelých 12 eur po 30% slevě. Zároveň je k dispozici zdarma prolog, pokud si nákupem nejste úplně jistí.