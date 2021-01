Nejčtenější články týdne: Černý PlayStation 5 a Indiana Jones

17. 1. 2021 17:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Indiana Jones neměl ve hrách nikdy na růžích ustláno. Ano, stařičké adventury byly skvělé, ale přechod do 3D se nejslavnějšímu archeologovi moc nevydařil. Dostali jsme totiž jen dobré Infernal Machine a Emperor’s Tomb a tím to víceméně haslo. Vývojáři i hráči přitom dokazují, že to jde a že o hratelnost ve stylu Indyho je zájem, viz dlouhodobě úspěšné série Tomb Raider či Uncharted. Snad se tedy Indy skutečně vrátí v plné síle a ukáže všem ostatním, kdo je tady králem!

