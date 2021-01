Hlasujte v čtenářské anketě o nejlepší hry roku 2020

13. 1. 2021 17:55 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Aktualizováno: Po včerejším kolapsu našeho systému anket jsme znovu hlasování nahodili a všechny dobré duše, které už hlasovaly, poprosíme o zopakování hlasování. Děkujeme a omlouváme se.

Tak. My jsme se už vyjádřili k tomu, jaká hra je podle nás tou nejlepší roku 2020, a stejně tak jsme se vyjádřili v jednotlivých kategoriích. Teď ovšem přišel čas na vás a na váš názor. Pokud chcete rozhodnout o tom, která hra si odnese zlato z hlavní kategorie nebo těch vedlejších, máte šanci.

Níže máte seznam jednotlivých kategorií, v nichž můžete hlasovat. Povinná je jen jedna položka, a to Hra roku 2020. Takže pokud jste nehráli žádnou strategii, prostě pro ni hlasovat nemusíte. Samozřejmě, jak se nám žánry víc a víc míchají, je občas těžší a těžší dát některou hru do určité kategorie. Snad vám bude nápovědou to, jak jsme rozhodovali my. A ať předejdeme nějakému mrzení, Cyberpunk 2077 počítáme mezi RPG!

Budeme rádi, když se vás zúčastní co nejvíc. Anketa poběží do půlnoci příštího úterý, takže budeme moci výsledky vyhlásit o den později ve Fight Clubu. Předem díky za účast!