Bezplatná DLC pro Cyberpunk se opozdí, studio řeší hlavně chyby

14. 1. 2021 13:10 | Novinky | autor: Pavel Makal

Cyberpunk 2077 má za sebou pořádně turbulentní první měsíc od vydání. Vývojáři z CD Projekt RED už vydali několik záplat řešících palčivé problémy, především verze pro minulou generaci konzolí ovšem má před sebou ještě dlouhou cestu.

Studio nyní vypustilo zhruba pětiminutové video, v němž se Marcin Iwiński, jeden ze zakladatelů a šéfů společnosti, snaží vysvětlit nastalou situaci a hlavně předestírá plány do budoucna. Kromě toho jsme se dočkali i odpovědí na několik zásadních otázek týkajících se problémů hry při vydání.

Stav Cyberpunku 2077 na minulých konzolích je údajně zapříčiněn především způsobem vývoje, kdy se autoři rozhodli udělat hru co nejlepší na PC a následně ji downgradovat pro PlayStation 4 a Xbox One. Iwiński také tvrdí, že celou řadu problémů konzolové verze vývojáři při testování neviděli a spoléhali na to, že její stav stabilizuje patch čerstvě před vydáním.

Důvodem, proč se verze pro konzole nedostala k recenzentům včas, má být údajně tvrdá práce vývojářů, kteří ji ladili do poslední chvíle. Práce stále pokračují, v příštích dnech bychom se měli dočkat dalšího patche, větší update pak vyjde v průběhu následujících týdnů.

zdroj: vlastní

CD Projekt je nyní plně zaměřen na opravování hry, což bohužel znamená, že se slibovaná bezplatná DLC odkládají. Více se o nich máme dozvědět během několika měsíců. Bezplatný update pro next-gen konzole je v plánu na podzim letošního roku.

V prohlášení také zaznívá, že se CD Projekt snaží o co nejbližší opětovné uvedení hry na PlayStation Store. Vedení zároveň slibuje, že vývojáři nemusejí při ladění chyb crunchovat a zavazují se, že se této metodě v budoucích projektech vyhnou.