CD Projekt popírá, že z Cyberpunku 2077 odstranil velkou část obsahu

7. 1. 2021 13:51 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Vyškrtnul CD Projekt RED z Cyberpunku 2077 velkou část obsahu? Studio tvrdí, že ne – dokonce kvůli tomu udělalo výjimku a vyjádřilo se k obsáhlému vláknu na Twitteru, ačkoliv jinak nejrůznější drby nijak zvlášť nekomentuje.

Na diskuzním fóru GameFAQ se totiž objevil uživatel, který o sobě tvrdí, že je jedním z vývojářů Cyberpunku a rozhodl se hráčům přiblížit atmosféru ve studiu po vydání. Podle něj chtějí tvůrci přijít s comebackem ve stylu No Man’s Sky a navzdory oficiálním vyjádřením vydat v červnu patch, který by do hry měl přidat velkou část obsahu, jež ze hry před vydáním údajně odstranili, protože byl příliš rozbitý.

Podle leaku se ve hře nachází přes 50 000 řádků nadabovaných dialogů, které ve finální verzi Cyberpunku 2077 nikde neuslyšíte, stejně jako mělo jít vstoupit do většiny zamčených dveří a bytů. Také mechanika gangů a pouličního násilí měla být propracovanější.

Do finální verze hry se podle tvrzení údajného vývojáře nedostaly ani questové linky s dětmi a drogami či s mnichy, které byly seškrtány kvůli cenzuře. Vyškrtnut měl být také úkol, kde se V mohl/a stát součástí úderné jednotky MaxTac nebo příběhová linka s Morganem Blackhandem.

Co se postav z původní deskové předlohy týče, Keanu Reeves prý nebyl pro vývojáře první volbou pro casting Johnnyho Silverhanda. Původní Johnny měl být mnohem šílenější, víc cool a povahově se podobat Solid Snakeovi z prvního Metal Gear Solid. Tvůrci se do role údajně snažili obsadit irského herce Cilliana Murphyho.

Ze hry údajně zmizela také rozsáhlá podzemní část, která prý významně odkazovala ke stokám z Vampire: The Masquerade – Bloodlines. Manažerům se prý zdála příliš ošklivá.

V provozu mělo být i vícero typů taxislužeb nad rámec Delamaina, všechny s vlastními úkolovými liniemi. I policie se měla chovat jinak - podle údajného vývojáře fungovala dlouhou dobu správně, ale jde prý o problém, který vývojáři aktivně řeší.

Zrovna nelogické chování policie a mechanismu hledanosti je jednou z častých výtek hráčů, takže se dá předpokládat, že přestože CD Projekt RED označil nová tvrzení za lživá, zrovna na opravě bezpečnostních složek zřejmě skutečně pracuje. Údajný vývojář je ale spíše nadšeným fanouškem, který vybájil, co by ve hře mít chtěl, a jeho sny patrně zůstanou nenaplněné.

První z velkých opravných patchů by měl dorazit ještě v lednu, ten druhý v únoru. CD Projekt kvůli technickému stavu hry také předběžně upravil plán dodatečného obsahu: Na neoznámených DLC se naplno začne pracovat, až bude opravená základní hra.