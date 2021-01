Vyšly nové mody do Cyberpunku 2077

11. 1. 2021 9:41 | Video | autor: Redakce Games.cz

Po vánočních a novoročních radovánkách jsme zpět v plné síle a opět přinášíme další shrnutí těch nejdůležitějších zpráv z minulého týdne. Jako tradičně už posledních několik týdnů, i tentokrát opět dominovaly zprávy ohledně Cyberpunku. Vyšly nové mody, CD Projekt musel popírat několik nařčení a firma dokonce čelí žalobě ze strany investorů. Na to, že ale leden bývá obvykle po stránce her dost rozespalý, dozvěděli jsme se pár drbíků o chystaných hrách, ale i konečně odhalili poslední tajemství, co skrýval Nier Autamata. Celkově vlastně dobrý týden.