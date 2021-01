Cyberpunk 2077 už můžete hrát z pohledu třetí osoby

4. 1. 2021 9:56 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Dalo se očekávat, že tak populární hra jako Cyberpunk 2077 se dříve či později (spíš dříve) dočká uživatelských modifikací. Díky oddané komunitě můžete například vylepšit řízení vozidel, změnit potvrzování dialogových voleb z klávesy F na E nebo vylepšit grafickou kvalitu s HDR modem.

Ale tím nejzajímavějším modem by mohl být pohled ze třetí osoby, se kterým hra jinak počítá pouze ve chvílích, kdy sedíte za volantem či řídítky. Modder Jelle Bakker zveřejnil rozpracovanou verzi své modifikace, která vám skutečně umožní běhat po Night City s pohledem upřeným na záda vaší/vašeho V.

Ale protože na něco takového není Cyberpunk 2077 stavěný, musíte počítat s mnoha ústupky. Kupříkladu animace vaší postavy nejsou zrovna oslnivé a dá se předpokládat, že vás v jistých místech pozlobí kamera.

Řešením by mohla být změna jejího úhlu, které mod nabízí rovnou čtyři a mezi kterými přepínáte klávesou B (její pomocí rovněž aktivujete samotnou modifikaci). Nemohu se ale ubránit dojmu, že by mi z modu mohlo být trochu šoufl, soudě dle videa výše. Nezbývá, než to otestovat a doufat v nejlepší.

K instalaci modu JB - TPP MOD WIP third person potřebujete jinou modifikaci Cyber Engine Tweaks, která se stará mimo jiné o vychytání některých bugů, zlepšení výkonu hry a další.

Na Cyberpunku 2077 je jistě co zlepšovat a doufejme, že zejména o technickou stránku se postarají sami autoři, ale napadají vás další zlepšení, kterých by se měla chopit modderská komunita?