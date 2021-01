Nvidia představila GeForce RTX 3060 s 12 GB paměti. Má nahradit oblíbenou GTX 1060

14. 1. 2021 17:30 | Hardware | autor: Jiří Svák

Na své konferenci CES 2021 představila Nvidia očekávanou grafickou kartu GeForce RTX 3060. Po modelu RTX 3060 Ti, který firma uvedla na trh před Vánoci, je to další karta mířící na hráče s relativně normálním rozpočtem na počítač.

Ostatně, sama Nvidia kartu prezentuje jako nástupce veleúspěšné GeForce GTX 1060, která stále vládne žebříčkům jako nejpočetnější (alespoň těm od Steamu). Nutno dodat, že si to karta zasloužila díky své tehdy přijatelné startovní cenovce a dobrému výkonu, který dosahoval high-endu tehdejší předcházející generace, tak snad to bude platit i pro RTX 3060.

Cenově Nvidia kartu pozicovala pod 10 000 Kč, přesněji doporučených 8800 Kč. Tentokrát ale nechává společnost konkrétní podobu modelů na partnerech, Nvidia sama svou Founders edici vydávat nebude. Můžeme tak očekávat, že cena pod taktovkou výrobců třetích stran poroste, zvláště u prémiových edicí s vylepšeným chlazením. A samozřejmě své udělá i omezená dostupnost, kterou už jaksi u karet Ampere očekáváme, vzhledem ke stále neuspokojivým skladovým zásobám předcházejících čtyř modelů.

zdroj: Anandtech.com

RTX 3060 by podle tiskové zprávy Nvidia měla být dvakrát výkonnější v rasterizaci než GTX 1060 a 10× výkonnější ve vykreslování s ray-tracingem. Druhý příklad bych ale jako relevantní údaj nebral, neboť ray-tracing bylo možné na kartách generace 1000 zapnout až zpětně a jejich čip na to není přizpůsoben (nemá žádná akcelerační RT ani tensor jádra).

Osobně se mi také moc nezamlouvá srovnávání se starší generací Pascal, nikoli s tou předcházející (Turing). Z pohledu Nvidie to samozřejmě smysl dává: Nárůst výkonu bude papírově větší, navíc tím může firma oslovit majitele starších grafických karet ve smyslu: „Už je čas na upgrade!“ Pro hráče a nadšence zajímající se o hardware je ale takové srovnání méně průhledné, lepší by bylo znát rozdíl oproti předchůdci RTX 2060 nebo RTX 2060 Super.

K tomu Nvidia vydala pouze jeden graf, který ukazuje RTX 3060 jako kartu schopnou rozběhat i nejnovější hry na 60 FPS ve Full HD, ale bohužel neznáme úroveň grafických detailů. Navíc jsou některé hry naměřeny s technologiemi RTX a DLSS, což může rozdíly výrazně zkreslovat.

zdroj: Nvidia

Letmým pohledem to ale vypadá, že tak výrazný rozdíl oproti Turingu jako dříve představené novinky Ampere čekat nemůžeme. Snažil jsem se odhadnout, jaká čísla představují jednotlivé puntíky v grafu, a vyšlo mi, že například rozdíl RTX 3060 oproti RTX 2060 v The Division 2 je cca 19 %. To by stačilo na úroveň RTX 2070, která v této konkrétní hře vykazuje stejný rozdíl, ale nikoli na RTX 2080, ta má nad RTX 2060 v The Division 2 navrch asi o 40 %.

Nové karty řady 3000 přitom dokázaly poměr cena/výkon minulé generace zvýšit ještě výrazněji, třeba taková RTX 3070 překonává výkonem čip RTX 2080 Ti, přičemž její cena je oficiálně poloviční (cca 15 000 Kč versus 30 000+ Kč). Na takový skok to u RTX 3060 nevidím, to by musela karta nabídnout za svou cenu výkon přesahující 2070 Super. Ale samozřejmě, usuzovat z jedné hry se s jistotou nikdy nedá, berte proto moje odhady s rezervou.

Zajímavá na modelu RTX 3060 je jeho grafická paměť, protože v této kategorii dosahuje neobvyklých 12 GB. Jde o typ GDDR6 s dosud oficiálně neoznámeným taktem (předpokládám, že to bude 12 nebo 14 GHz) a 2GB čipy. Sběrnice totiž zůstává 192bit, na kartu tak firma musela osadit 6 čipů (6*32bit), každý s kapacitou 2 GB (být to 1GB kousky, bude VRAM celkově 6 GB). To je v kontrastu se zbytkem pole Ampere, kde i top herní model RTX 3080 má „jen“ 10 GB VRAM (sběrnice 320bit, tudíž 10 čipů po 1 GB), zbytek modelů pak 8 GB.

zdroj: Nvidia

Takto neobvykle vysoká paměť u karty této třídy, navíc na relativně úzké sběrnici, mi trochu připomíná dřívější low-end grafiky v době, kdy se přecházelo na paměti GDDR5. Někteří výrobci tehdy rádi osazovali levnější grafiky velkou porcí pomalých pamětí GDDR3, čímž se snažili vzbudit dojem výkonného herního produktu, nicméně v reálu jejich slabá propustnost kartu brzdila. Ale pochybuju, že to bude tento případ, pokud by Nvidia použila paměti GDDR6 s taktem 14 GHz, dělala by propustnost dostačujících 336 GB/s.

Oproti GTX 3060 Ti ale klesl počet CUDA jader, RTX 3060 jich nese 3548, což je o 26 % méně. Papírově se to snaží vyvážit takty v boostu, které má karta oficiálně nastaveny výše (1780 MHz versus 1670 MHz). Jaký to udělá rozdíl ve výkonu, je dosud otázkou, na níž odpoví až nezávislé testy.

Jako zástupce nové generace neopomíjí RTX 3060 žádnou z nových technologií Nvidia: akceleraci ray-tracingu, DLSS, Nvidia Reflex ani nově oznámenou funkci Resizable BAR, což je technologie pro přímý přístup procesoru do paměti grafické karty. Podporovat ji budou všechny karty RTX 3000 po aktualizaci firmware a ovladačů, ale je třeba mít ještě kompatibilní desku. Resizable BAR by měla fungovat jak s procesory AMD, tak i Intel, v nejbližších týdnech by měli výrobci základních desek vyjasnit a uveřejnit podporu.

zdroj: Nvidia

Pro majitele nových televizí je také důležité, že se jedná zatím o nejlevnější kartu s novým rozhraním HDMI 2.1. To umožňuje na podporovaných displejích zapnout automatický mód s nižší odezvou (Auto Low Latency Mode - ALLM) a především adaptivní synchronizaci displeje a grafické karty. Funkci znáte spíše pod marketingovými názvy G-Sync (Nvidia) a FreeSync (AMD), ale existuje i jako standardizace VESA pod označením VRR (Variable Refresh Rate). A právě přes HDMI 2.1 funguje VRR již nativně.

Stejný výstup mají i konzole nové generace, takže na trhu bude televizí s tímto rozhraním jistě rychle přibývat. Pokud jste si kvůli novým konzolím kupovali i novou televizi, můžete její vlastnosti využít i v případě hraní na PC (ale opakuji, jen u podporovaných modelů TV).

GeForce RTX 3060 by měla na trh dorazit na konci února za cenu startující na 8800 Kč (oficiálně publikovaná na webu Nvidia).