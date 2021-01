GamesPlay – Among Us

15. 1. 2021 15:00 | Video | autor: Redakce Games.cz

Ještě před Vánoci jsme si celá redakce zahráli Among Us. Že bychom si měli vyzkoušet tenhle naprostý fenomén, jsme věděli několik měsíců. Když tak nastala další vlna covidové karantény, zdálo se to jako skvělá příležitost. Tohle se přeci jen nejlépe hraje z pohodlí domova, ne ve společné redakci!

Na druhou stranu se před námi otevřel naprosto šílený problém toho, jak vlastně celý GamesPlay pojmout. Osm různých záznamů, osm kamer, osm zvukových stop... Výsledek tak občas technicky pokulhává. Například Jirkovi se ze záhadného důvodu neskutečně seká obraz. Vašek má zase podivně posunuté okno se hrou. A zvuk ze hry vychází od Šárky s Pavlem – i když nastavení bylo jiné.

Zkrátka tuna záhad, tuna drobných nedokonalostí, ale výsledek vás snad i tak pobaví. A třeba zjistíte, kdo je největší krysa z redakce.

zdroj: vlastní