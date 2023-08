Nejčtenější články týdne - Baldur’s Gate III je tady

6. 8. 2023 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Jedna z nejočekávanějších her letošního roku je tady. Baldur’s Gate III je mezi námi, skoro celá redakce ji hrajeme a Vašek už zvládl dokonce sepsat snad naši první průběžnou recenzi. Na plnohodnotnou recenzi s číslem a definitivním verdiktem je ještě brzy, přesto má Vašek nahrány už desítky hodin, a tak jsme si řekli že by bylo škoda, kdyby se s vámi o své zážitky nepodělil už teď. K Baldur’s Gate III se na Games ještě rozhodně vrátíme, a to určitě nejen ve zmíněné tradiční recenzi. Zůstaňte nám tedy naladěni a v pauzách od tohohle úžasného fantasy světa zavítejte taky někdy na náš web.

