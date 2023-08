Červencové recenze na Games.cz: Měsíc plný osmiček

1. 8. 2023 15:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Letní měsíce se povětšinou nesou v duchu herního klidu. To do jisté míry platilo i pro letošní červenec, během kterého se především doháněly resty. Minimálně ale třeba velkolepý návrat série Jagged Alliance s číslovkou 3 musel udělat radost snad všem příznivcům taktických akcí. A zapomenout se nesmí ani na velice povedené Final Fantasy XVI, které vyšlo koncem června a pro sérii znamená výrazný úkrok do odlišných vod.

Ostatně kvalitu naleznete napříč celým spektrem červencových recenzí, kdy autoři povětšinou sahali po vyšších číslech, nejčastěji pak po osmičce.

„Final Fantasy XVI opouští své RPG kořeny, aby dalo naplno průchod akci, a tahle sázka mu výborně vychází. V momentech, kdy dává plně na odiv svůj dunivý, dechberoucí a okázalý spektákl, je vynikající. Bohužel ho občas až příliš schovává pod rouškou přebytečného balastu,“ hodnotí Šárka Tmějová.

zdroj: vlastní video redakce

„Midnight Fight Express je bojovka, která se skvěle hraje a dobře poslouchá. Její systémy stojí na jednoduchých, ale rozmanitých základech. Během 40 originálních úrovní předvede řadu prostředí a nápadů a člověk má chuť na nášup, což není problém díky vysoké opakovatelnosti a tréninkovému módu. Jako bonus přidává hromadu popkulturních odkazů a šílený příběh, který bohužel ke konci ztratí dech. Nebýt toho, občasných technických nedokonalostí a několika špatně navržených soubojů, nebylo by hře co vytknout,“ chválí Michal Krupička

zdroj: Humble Games

„Pokud patříte k nadšencům do byznysových simulátorů a máte rádi herní tematiku, lepší zábavu než Mad Games Tycoon 2 budete hledat těžko. Technicky neohromí, ale možností nabízí tolik, že mu v rámci tématu prakticky nic nechybí. Hloubka simulace je úctyhodná a výsledek až překvapivě návykový,“ tvrdí spokojený Ondřej Rolník.

zdroj: Eggcode Games

„Jagged Alliance 3 je explozivní návrat mezi legendy taktických strategií. Tahové přestřelky jsou neuvěřitelně zábavné a návykové, krásné členité mapy představují malé strategické hádanky. Silný příběh s důrazem na rozhodnutí a vedlejší úkoly této hře zase dává vše, co jsem si od ní jako fanoušek série přál a ještě mnohem víc. Takhle se mají oživovat mrtvé značky,“ neskrývá nadšení Jakub Malchárek.

zdroj: vlastní video redakce

„GYLT je horor pro děti, který je občas až moc hororový a jindy zase až moc dětský. Nápady si půjčuje od svých starších sourozenců a kombinuje je do mixu, kterému chybí originalita, ale nepostrádá zábavnou hratelnost. Díky krátké herní době hra nestihne omrzet, ve finále ji ale pohromadě drží hlavně audiovizuální stránka a příběh,“ konstatuje Michal Krupička.

zdroj: Archiv

„Master Detective Archives: Rain Code je vynikající příběhová adventura hraničící s vizuální novelou, která exceluje ve vykreslování světa a jeho postav, zaujme velmi nápaditými záhadami, hereckými výkony a strhne příběhovým vyvrcholením. Škoda jen, že vás od toho dobrého zdržuje nebývale zbytečným opakováním již odhalených faktů. A těch sexuálních narážek taky nemuselo být tolik,“ vyjmenovává klady i zápory Patrik Hajda.

zdroj: Nintendo

„Story of Seasons: A Wonderful Life je krásným důkazem toho, jak byl její žánr dokonalý již na začátku tisíciletí a neměl žádnou povinnost se vyvíjet. 20 let stará hra se hraje úplně stejně jako její moderní konkurenti, za což si zaslouží smeknout, ale zároveň ji to i sráží. Pokud už máte dost všech těch Animal Crossingů a variací na Stardew Valley, tady nenajdete vůbec nic nového. V opačném případě račte vstoupit na farmu s několika příjemnými modernizacemi,“ spokojeně sází mrkve Patrik Hajda.

zdroj: Nintendo

„Sci-fi adventura, ve které pátráte po tajuplné mimozemské substanci na zdánlivě opuštěných planetách. Red Matter 2 vám učaruje okouzlující grafikou, parádním soundtrackem a hustou atmosférou. Hádanky připomínají únikovky, jsou rozmanité a skvěle pracují s interaktivitou virtuální reality. A dokonce dojde i na nějakou tu přestřelku,“ pochvaluje si Jakub Malchárek.

zdroj: Vertical Robot

„Darkest Dungeon 2 je jiná hra než jednička. V jádru je to čistokrevný roguelike, jehož největší slabinou je neschopnost tvůrců vysvětlovat mechaniky, které občas nepochopíte ani po přečtení popisků, a některé informace vám radši nesdělí vůbec. Věci zbytečně protahuje a má na svou herní dobu málo obsahu. Na druhé straně ale stojí skvělý soubojový systém, vynikající grafický styl a podmanivý hlas vypravěče. Celá hra je vyčerpávající cesta, na níž budete mít blízko ke zhroucení jako vaši hrdinové. A bude vám to za to stát,“ shrnuje Michal Krupička.

zdroj: vlastní video redakce