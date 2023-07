Story of Seasons: A Wonderful Life – recenze remaku simulátoru farmářského života

24. 7. 2023 18:00 | Recenze | autor: Patrik Hajda

Mohlo by se zdát, že „simulátory“ vesnického života typu Stardew Valley a Animal Crossing: New Horizons, v nichž relaxujete při obdělávání zahrádky a poznávání obyvatel, jsou výdobytkem posledních let. Opak je ale pravdou.

Tak kupříkladu první Animal Crossing letos oslavil již 22. narozeniny, a ještě pět let před jeho příchodem se hráči mohli bavit u série Harvest Moon, která dodnes vyplodila desítky titulů včetně dílu A Wonderful Life z roku 2003.

Dnes si tato značka říká Story of Seasons a letošní novinka Story of Seasons: A Wonderful Life je vlastně jen remakem 20 let staré klasiky z časů Game Boy Advance, přičemž původní hra postupně vyšla i na PlayStationu 2, 3 a 4. Remake si mohou užít hráči a hráčky na počítačích, PlayStationu 5, Xboxu Series X|S nebo (jako já) na Switchi.

Velmi povědomé farmaření

Okem dnešního hráče, zmlsaného v úvodu zmíněnými nejnovějšími hrami, není Story of Seasons: A Wonderful Life vlastně ničím novým, když se ostatně jedná o dvě dekády starou hru. O to víc překvapí, jak málo se základní receptura za tu dobu změnila. Vlastně se nezměnila prakticky vůbec.

zdroj: Marvelous

Váš příběh nezačíná nijak jinak než tím, že zdědíte farmu. Na té je naprosté minimum všeho – pustá políčka, jedna osamocená kravička ve stodole a kurník pro jistotu zeje prázdnotou. Naštěstí máte starostlivého strejdu Takakuru, který vás zasvětí do farmářskému života, jež vám doteď byl zcela cizí.

Okamžitě se naučíte obdělávat zahrádku, starat se o dobytek, vařit a už už se proháníte po vesnici, potkáváte se s nejrůznějšími postavičkami a plníte jejich požadavky. Nutno dodat, že v jistých směrech je Story of Seasons: A Wonderful Life podrobnější hrou než moderní konkurence. Kouzlo je v detailech.

Kupříkladu kravičku můžete podojit i víckrát denně, a kromě neodmyslitelného pohlazení zvyšující její blahobyt ji můžete i kartáčovat (a rozmnožovat…). Slepičku zase musíte zvednout, pokud se chcete dostat k čerstvě snesenému vajíčku. Plodiny mají mnohem víc růstových fází, díky čemuž je radost je pozorovat každý den, a dokonce je můžete i křížit.

zdroj: Marvelous

V neposlední řadě tu můžete volné chvíle trávit tréninkem svého pejska, kde je každý jeho pokrok okamžitě patrný – vydrží stát déle na zadních, zpočátku se otočí jen o čtvrt kruhu, ale později udělá těch otoček klidně několik.

Jsou to opravdu jen detaily, ale právě ty hrám dodávají na jedinečnosti, v tomto případě i větší uvěřitelnosti a člověk se s nimi mnohem snáz vžije do poklidného života statkáře. Nechybí tu samozřejmě ani takové aktivity jako rybaření (po pořízení prutu) nebo pomoc s archeologickými vykopávkami, byť se nejedná o žádné minihry, jen kliknete a dílo se vykoná samo.

Jak budete vydělávat, pořídíte si nová zvířátka a časem i velmi nákladné nové budovy, které dále rozšíří vaše farmářské možnosti. Nejpřednější je tu ale rodina. Vaším konečným cílem je najít si druha či družku, zplodit potomka, sledovat ho růst a časem ho nechat převzít otěže nad vámi budovanou farmou, pokud se tedy na základě toho, jak jste ho vychovali, rozhodne jít ve šlépějích svých rodičů.

Farmář nikam nespěchá

Pokud bych měl hře něco vytknout, tak její počáteční tempo. První hodiny ve hře mohou být vyloženě nudné. Moc se toho neděje, hra vám toho moc neříká, den za dnem je jen nezábavnou rutinou a chodíte brzy spát, aby plodiny co nejdříve povyrostly a dobytek vydal své poklady. Kouzlo hry je v její dlouhodobosti. Když jí dáte čas a odehrajete několik herních let, adekvátně se vám skrze nejen zmíněnou rodinu odmění. Jen se k tomu musíte prokousat přes méně záživný začátek.

Co se remaku týče, kromě omlazeného vizuálu obsahuje i nějaké vyložené novinky. Například si můžete zvolit libovolné pohlaví svého protagonisty (včetně nebinární varianty) a rovněž dostanete mnohem více příležitostí při hledání ideálního partnera. Na farmu si pořídíte nová zvířátka a prožijete nové události, na které vás upozorní kalendář.

Story of Seasons: A Wonderful Life je velmi povědomou hrou, tedy za předpokladu, že jste už někdy hráli tituly tohoto typu. Je ale fascinující, že hratelnost, která lidem učarovává dnes, se za dlouhých 20 let prakticky nezměnila a není k tomu vlastně ani moc důvod.

zdroj: Marvelous

Relaxační podstata těchto her a jejich absolutní pozitivita je návyková, člověk k nim snadno utíká od každodenního stresu. Záleží jen na tom, jakými malými rozdíly vás ta která hra zaujme a zda vám sedne po grafické stránce.

Story of Seasons: A Wonderful Life na Switchi upřímně nevypadá nic moc, ale hraje se dobře a moc rád jsem v ní trávil volné chvíle. Pokud ale za sebou máte desítky až stovky hodin ve Stardew Valley, Animal Crossingu nebo třeba i Disney Dreamlight Valley a už jste se tohoto žánru nabažili, tak ve vás tento remake nejspíš ničím nezažehne novou jiskru.