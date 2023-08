Jaké hry vyjdou v srpnu?

1. 8. 2023 17:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Letní měsíce povětšinou bývají trochu skromnější na velké herní trháky, ale pokud se podíváte na seznam titulů, které mají vyjít letos v srpnu, zdá se toto pravidlo býti liché. Srpen je totiž nebývale bohatý, kdy třeba hned z jeho kraje vychází dlouho očekávané RPG a jeden z potenciálních kandidátů na titul hry roku. Ani zbytek pelotonu se nicméně nenechává zahanbit a skrývá mezi sebou hned několik kandidátů na černého koně sezóny.

Největší záře reflektorů a největší počet očí se samozřejmě soustředí na Baldur's Gate III. Belgické studio Larian má za sebou velice povedený předběžný přístup, na nějž může navázat s ještě lepší plnou verzí, která nebude dělat ostudu kultovním předchozím dílům série ani jejich pověsti. Ba naopak se může jednat o jedno z nejlepších RPG, jaké si kdy vůbec budeme moci na obrazovkách pustit. Rozehráno má zatím více než dobře.

8. 8. Gord (PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S)

Velice příjemné hraní ale může přinést i hybrid survivalu a strategie zvaný Gord. Tedy minimálně v případě, pokud máte rádi pořádně depresivní a temné slovanské kulisy. Budování vlastní zablácené osady bude komplikovat neustálý hlad, plíživá monstra i pomalu chřadnoucí psychický stav vašich svěřenců. Jestli se vám podaří úspěšně přežít, dá se to nazvat malým zázrakem.

10. 8. Atlas Fallen (PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S)

Podobně nehostinný bude zřejmě i písečný svět tohoto německého akčního RPG. Atlas Fallen vás chce pohltit líbivou estetikou i akčními souboji, které si ve svých dojmech pochvaloval i Honza Slavík. Vyložený šlágr to asi nebude, příjemně strávený čas ale snad ano.

10. 8. Stray Gods: The Roleplaying Musical (PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One a Nintendo Switch)

Ve stejný den ovšem budete moct ukojit i umělecké chutě, protože po letech příprav konečně vyjde zajímavý interaktivní muzikál Stray Gods, dříve známý pod názvem Chorus. Komiksová stylizace, moderní svět naplněný postavami z řeckých bájí a kouzelný soundtrack od Austina Wintoryho. Všechno nasvědčuje tomu, že půjde o neotřelé urban fantasy, kterých je už tak skoro jako šafránu.

17. 8. Shadow Gambit: The Cursed Crew (PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S)

Jestli vašemu taktickému srdéčku nestačilo červencové Jagged Alliance 3, budete mít možnost ho naplnit i v srpnu. Minimálně podle dojmů Adama Homoly se totiž z tohoto pirátského výletu může docela jednoduše stát jedna z nejlepších stealthových her za poslední dobu. Což rozhodně není příměr, který by se měl nechat bez povšimnutí. Tím spíše, když na hře pracují autoři Desperados 3.

22. 8. Immortals of Aveum (PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S)

Zvědavost ale budí i magické akční RPG od vývojářů, kteří se podíleli na sérii Halo a Call of Duty. Immortals of Aveum vás přenesou do svého titulního světa kombinujícího sci-fi i fantasy prvky, zatímco se za pomocí tří druhů magie pokusíte prostřílet si cestu vpřed skrze tyrany. Nebudou chybět ale ani momenty vydechnutí s prozkoumáváním prostředí či hádankami, které vám propůjčí dodatečné prostředky k postupnému vylepšování schopností.

24. 8. Blasphemous 2 (PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch)

Kajícník si myslel, že po zdolání prvního dílu Blasphemous a DLC Wounds of Eventide konečně našel zasloužený klid, ale opak je pravdou. Tvůrci ho nenechají odpočívat a celá jeho muka hodlají prodloužit v dalším díle povedené metroidvanie. Znovu ve stylově oprýskaném pixelartovém hávu, pravděpodobně znovu s možností několika probdělých nocí.

25. 8. Armored Core VI: Fires of Rubicon (PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S a Xbox One)

Svého velkého návratu se v srpnu dočká i mech série Armored Core od matadorů z FromSoftware. V pořadí již šestý díl na obrazovky opět přinese dravé skřípění kovů, tentokrát obohacené o prvky soulslike, ve kterých hrají prim především pompézní souboje i bossové. A pravděpodobně to opět bude stát za to.

31. 8. Trine 5: A Clockwork Conspiracy (PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One a Nintendo Switch)

Aby se školákům lépe vracelo do lavic, konec prázdnin příjemně zarámuje již čtvrté pokračování pohádkové plošinovky Trine. Opět se vrátí rytíř Pontius, zlodějka Zoya a čaroděj Amadeus, aby se vydali na novou výpravu, kde je čekají logické hádanky i dotěrní nepřátelé. Klasická zábava, okořeněná o pár dodatečných novinek.

