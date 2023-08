Remnant 2 má hrdinskou třídu skrytou tak důkladně, že ji museli najít až datamineři

2. 8. 2023 14:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Už včera jsem v recenzi povedeného akčního RPG Remnant 2 psal, že je hra plná zapeklitě schovaných tajemství, která se neomezují jen na zbraně či zbroje, ale k nalezení jsou i celé hrdinské třídy. Hra jich ostatně celkem nabízí jedenáct, ale do začátku jsou k dispozici jen čtyři, zbytek si musíte objevit sami.

Jedenácté povolání (či archetyp, jak se mu říká ve zdejším světě), mysteriózní Archon, je přitom ukrytý tak maniakálně, že se šance na jeho náhodné objevení limitně blíží nule a postup k jeho odemčení museli vydolovat až datamineři. Což byl mimochodem záměr, jak už při vydání potvrdil designér hry Ben Cureton na Twitteru.

„Ten, kdo chce odemknout Archona, musí prolomit samotný kód hry. Věděli jsme, že nemůžeme zamezit dataminingu, a tak jsme toho naopak využili a vytvořili celý archetyp, o nějž se bude moci komunita podělit, až ho odhalí ti, kteří jsou schopni nahlédnout do prostoru mezi světy,“ napsal doslova Cureton.

Tajemství pak celé dny po vydání vzdorovalo soustředěné zteči dataminerů, ale nakonec se ho díky usilovné spolupráci podařilo rozlousknout. A jasně, že si povíme, jak Archona odemknout, ale s tím se musí nutně pojit varování: Šílenci, kteří se o hledání chtějí pokusit sami, by měli přestat číst. Ostatní se nicméně nemusí bát, že by přišli o zážitek, protože výbava, která je ke zpřístupnění posledního archetypu potřeba, je sama o sobě tak specifická, že k jejímu získání beztak musíte mít hru prošmejděnou do posledního koutu.

Budete potřebovat následující: Leto's Amulet, který vám prodá Reggie ve městě potom, co před ním skočíte sto placáků. K čemuž je potřeba ultratěžká zbroj, kterou také nenajdete jen tak zemi. Prsten Amber Moonstone, který lze koupit od Cass ve městě, ale jenom někdy. Neví se kdy přesně, pokud ho nemá v nabídce, restartujte instanci. Prsten Anastasija's Inspiration od Whisperse. Prsten Black Cat Band od Reggieho. Prsten Zania's Malice, který najdete ve světě Root Earth.

Dále kompletní zbroj Realmwalker, kterou můžete koupit od Whisperse po dohrání hry. Pušku Ford's Scattergun, kterou lze nalézt ve specifické variantě světa Yaesha poté, co jste splnili jeho hlavní dějovou linku určitým způsobem. Pistoli Cube Gun vyrobenou z materiálu získaného z jistého krychlovitého bosse. Hůl Labyrinth Staff, odměnu za poražení Bastiona. Relikvii Void Heart z tajné zóny ve světě N'Erud.

Ne, to pořád není všechno. Ještě k tomu musíte použít hrdinskou třídu Explorer na desátém levelu (zpřístupní se po prvním dohrání hry) s aktivovaným skillem Fortune Hunter a třídu Invader (odměna za poražení tajného bosse v Root Earth, na což máte jen jeden pokus) na páté úrovni se skillem Worm Hole. Brnkačka, ne?

Máte-li všechno zmíněné na sobě, můžete vyrazit do Labyrintu, skočit proměnlivým portálem do propasti a načasovat let tak, že přistanete na neviditelném mostě, dojít k červeným dveřím, které se právě otevřou pouze dobrodruhům s vyjmenovaným vercajkem, v následné lokaci najít tajemnou kostku a tu pak použít k vytvoření předmětu zpřístupňujícího poslední kýžený archetyp.

Archon je jedna z nejsilnějších class ve hře, možná úplně nejsilnější, což ale vzhledem k náročnosti získání dává smysl. Hodláte si ji odemknout? Nebo už jste to snad stihli?