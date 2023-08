Sledujte Fight Club #637 o tom, jak držíme nadšení na uzdě

2. 8. 2023 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Podzimní sezóna se blíží, už v srpnu má vyjít několik zajímavých her, a tak marketingová oddělení vydavatelských domů začínají přikládat pod kotel bájeslovného hype trainu. Jak se s velkými očekáváními vyrovnáváme my v redakci? Jak moc je necháváme promlouvat do naší práce?

O tom všem se budeme bavit v dnešním Fight Clubu, kterého se zúčastní Aleš, Pavel, Šárka a Vašek. Přidat se k nim můžete i vy, své dotazy pište na adresu podcast@games.cz nebo přímo do chatu během živého vysílání. Těšíme se na vás od 16:00.