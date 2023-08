Lákají vás Vampire Survivors, ale odpuzuje grafika? Zkuste Yet Another Zombie Survivors

2. 8. 2023 17:00 | Dojmy z hraní | autor: Patrik Hajda

Přelomový titul Vampire Survivors se za svou krátkou existenci stal nesmazatelným pojmem ve videoherním průmyslu. Hře, v níž máte na starosti jen ovládání pohybu postavy, která veškeré útoky na nekonečné hordy nepřátel vyřídí za vás, podlehly miliony hráčů a na jejích základech vznikly desítky odvozených her s menší i větší mírou inovace.

Spousta těchto titulů inspirovaných onou kouzelnou formulkou se drží nejen základní hratelnosti, ale ctí i grafickou stránku zakladatele žánru, která je… mno… člověk ji zkrátka Vampire Survivors pro tu skvělou hratelnost odpustí. Samozřejmě to neplatí o všech a nevím jak vy, ale já na hru tohoto ražení, která by byla pořádně uspokojivá i vizuálně, čekal od samého začátku. A dočkal jsem se.

Yet Another Zombie Survivors je – jak už název hlásá – další hra z žánru survivors, která se ale liší, a to především, právě tou grafickou stránkou. Místo nevýrazných barev, dvou rozměrů a velmi retro stylu tu máme 3Dčko, které sice nebere dech, ale v rámci žánru je vlastně nevídané.

Na vašeho ozbrojeného specialistu se ze všech stran valí davy nemrtvých, kteří po automatickém zásahu uspokojivě padají k zemi a zanechávají za sebou pěknou louži rudé krve. Animace tomu všemu dodávají na uvěřitelnosti (jak jen je to v případě zombií možné) a celá podstata šourajících se zástupů nemrtvých na tento žánr padne jako ulitá.

Celému zážitku napomáhá i to, za koho hrajete. U nejzákladnějšího SWAT specialisty si budete užívat přesné mušky jeho pistole, zatímco Tank vám bude dělat radost brokovnicí, které ten bolestivý zásah prostě a jednoduše věříte.

Nechybí ani trochu divočejší „povolání“ jako Huntress s lukem, Medic s otrávenými injekcemi, Engineer s elektrickými hračkami či Ghost s katanou. Za každého se hraje trochu jinak a každý má svůj vlastní vývojový strom schopností.

I tady sbíráte mince padající z mrtvol, s jejichž pomocí levelujete. S každou úrovní si vybíráte, zda si vylepšíte svou vlastní zbraň nebo jednu ze speciálních schopností. Po dostatečném vylepšení se SWATovi promění pistole na SMG, dále na útočnou pušku a později klidně na odstřelovačku. Jeho speciálními schopnostmi jsou nálet vrtulníku či házení granátů a obě si dále vylepšujete, aby se opakovaly častěji a byly ničivější.

Kromě toho se tu a tam na noční scéně objeví bedna, pro kterou si můžete dojít a získat jiná vylepšení od zvýšení života po zisk bankovek (k těm se vrátíme za chvíli). A kromě beden se ještě čas od času objeví přeživší, kterého můžete zachránit, s čímž se do hry dostává další skvělý prvek.

Přeživší je totiž někdo ze zbylých postav, za které zrovna nehrajete. Můžete ho buď poslat domů a tím se okamžitě vylevelovat a vydělat pár bankovek, nebo ho přibrat do party. Najednou neběháte s jednou postavou, ale se dvěma a po vylevelování upgradujete obě dle libosti.

A takto můžete běhat až ve třech a využívat předností všech postav. Což už je pak pořádná, oku i uchu lahodící mela (byť hudební stránka s jedinou skladbou dost pokulhává). Můžete hrát například za SWATa, který vše pokrývá na dálku, přizvat Ghosta, který vás svou katanou jistí, když někdo proklouzne až příliš blízko, a Medica, díky kterému se vám bude regenerovat zdraví.

Cílem je přežít dvacet minut do svítání, jelikož zombíkům sluníčko moc nesvědčí. V tom vám kromě hord budou bránit i větší a tužší nepřátelé a je vám asi jasné, že vytouženého východu slunce se napoprvé asi nedočkáte.

S rozvojem mezi jednotlivými pokusy vám pomohou již zmíněné bankovky. Ty totiž slouží k zisku trvalých upgradů. Fungují vyloženě jako zkušenosti, takže po nastřádání určitého obnosu získáte bodík k rozdělení do skillů a pokaždé je těch bankovek potřeba víc a víc. Strom dovedností je pak pěkně košatý a nejrůznějšími způsoby vám vylepšuje vše, co ve hře děláte.

Díky tomu nebudete na první svítání čekat zas až tak dlouho, ale cílů je tu samozřejmě mnohem víc. Předně vás hra skvělým způsobem vybízí k vyzkoušení všech postav. Vždy jen jedna zvolená je vůdcem družiny a počítají se jí zabití nemrtví, čímž si odemykáte nové levely jejích zbraní. Dokud si cíleně nezahrajete za Engineera, tak to bude jen poloviční parťák, protože se nedostanete k jeho lepším elektrickým hračkám.

Hra je navíc plná výzev, z nichž kápnou nějaké ty dodatečné odměny, jako je třeba odemčení dalších nových postav. Po pokoření lokace, tedy přečkání 20 minut v ní, se vám odemkne její nekonečná varianta, a pokud i v ní vydržíte aspoň 10 minut, zpřístupní se vám ještě hardcore mód. A na vše jsou navázané další výzvy.

Yet Another Zombie Survivors skvěle vypadá, má dobré nápady, zajímavé postavy, velmi zábavnou hratelnost, a především je strašně návyková, tak jako spousta dalších zástupců tohoto žánru. Ale protože je hra stále teprve v předběžném přístupu, lze i přes momentálně solidní množství obsahu cítit, že jí k dokonalosti ještě něco chybí.

Z pěti lokací je zatím dostupná jen jedna, typů nepřátel je ve výsledku málo a postavy zatím nemůžete vylevelovat na maximum. Ale aspoň je vidět, že se Yet Another Zombie Survivors v budoucnu ještě pořádně rozrostou a bude v nich zábavy na další a další propařené hodiny. Já se už teď nemůžu nabažit a chci víc!