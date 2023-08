Nejčtenější články týdne – Baldur’s Gate III i Titan Quest II

20. 8. 2023 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Baldur’s Gate III nepřekvapivě kraluje. Legendární série se po řadě let dočkala nového dílu a to od těch nejpovolanějších – Larian Studios. A těm se podařilo vyšvihnout takový majstrštyk, až nám z toho jde hlava kolem. Baldur’s Gate III hrajeme v redakci skoro všichni (upřímně, teď už zase ale hrajeme Starfield…) a neskutečně nás baví. Vaškova desítka v recenzi je tak naprosto zasloužená, stejně jako fakt, že právě recenze na BGIII se bez problémů dostala první pozici nejčtenějších článků týdne a to s obrovským náskokem.

