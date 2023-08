Za koho se nejčastěji hraje v Baldur's Gate III? Lariani zveřejňují statistiky

14. 8. 2023 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Baldur's Gate III se stalo nejen jednou z deseti nejhranějších her v historii Steamu, zároveň je i letošní nejlépe hodnocenou hrou na agregátoru Metacritic. RPG podle pravidel Dungeons & Dragons si stojí dokonce lépe než taková The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Larian Studios navíc po prvním herním víkendu zveřejnili zajímavé statistiky, které ukazují, jak se hráči a hráčky v epickém dobrodružství rozhodovali a za jaké postavy nejčastěji hrají. zdroj: Foto: Larian Studios

Jen za první víkend nechali stateční dobrodruzi v Baldur's Gate III dohromady více než 1225 let herního času. A 368 lidem se hru podařilo za první tři dny dohrát! Oproti Divinity: Original Sin 2 jde vidět, že si mnohem více hrdinů a hrdinek chtělo vytvořit vlastní postavu. Rovnou 93 % hraje za vlastnoručně vyrobené dobrodruhy (byť se do statistiky počítá i původní postava The Dark Urge). Rozhodovací paralýza se ale podepsala i na čase stráveném v editoru, kde hráči a hráčky tvrdli dohromady přes 88 let. Celých 10 % lidí pak si pak v editoru hrálo s atributy a vzhledem více než hodinu. zdroj: Foto: Larian Studios

Z předpřipravených postav padla volba nejčastěji na čaroděje Galea, který má zároveň na svědomí sedmý nejčastější důvod skonu ostatních postav. Ti, kteří už Baldur's Gate III hrají, se možná dovtípili, čím to asi bude. Nebo je zkrátka problematické efektivně zaměřovat plošná kouzla.

Nejoblíbenější rasou byli půlelfové, v těsném závěsu s lidmi. Nejméně populární pak jsou militantní dračí jezdci githyanki. Zdaleka nejčastěji se pak do Faerûnu vydávali paladini, zatímco naopak nejméně byste na cestách narazili na kleriky. zdroj: Foto: Larian Studios

Zhruba dvě třetiny lidí si pak svůj první průchod dávají na straně dobra a druidské útočiště Smaragdový háj se rozhodlo bránit před nájezdem skřetů. Ti ostatní se ke goblinům přidali a svatyni vyrabovali. Baldur's Gate III mělo i uplynulý víkend rekordní a v počtu současně hrajících hráčů a hráček mu chyběly jen jen čtyři tisíce lidí na Hogwarts Legacy.

zdroj: Foto: Larian Studios