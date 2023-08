Shadow Gambit: The Cursed Crew – praktické tipy a triky do začátku

16. 8. 2023 18:00 | Návod | autor: Adam Homola

Aktuálně vycházející král žánru taktických stealth strategií Shadow Gambit: The Cursed Crew sice není žádný triviální kousek a ve správných chvílích umí sám často velmi dobře poradit, jenže je taky vrstevnatý, komplexní a plný více či méně „skrytých“ vychytávek. Stejně jako u většiny moderních her stačí jen dávat pozor, číst všechno, co se kde píše a ono to nějak dopadne. Přesto jsem si dovolil dát dohromady hrstku užitečných tipů a triků, které se vám mohou do začátku hodit.

Red Marley

zdroj: Foto: Mimimi Games

Red Marley se vám bude v průběhu hry měnit pod rukama. Občas se zastavte, přibližte obraz a všimněte si nových detailů...

Dávejte pozor, všímejte si detailů a nezapomeňte občas otočit obrazovku ať se na věci podíváte z jiného úhlu. Leckdy můžete postřehnout něco zajímavého, co vám předtím překrýval kus lodi.

Zkuste plnit tréninkové mise v podpalubí (jděte si vždy „pokecat“ s opičkou) v celé jejich šíři, tedy včetně volitelných částí. Mnohem lépe se tak naučíte s postavou pracovat a budete ji pak v ostrých misích moct využívat v celé její šíři hned od začátku.

Pokud vás alespoň trochu zajímají postavy, nezapomínejte na vedlejší mise s názvem Crew Tales. Po návratu z každé velké mise můžete udělat jednu část Crew Tale, tak ji splňte a pozorně naslouchejte. Leckdy vás dialogy mohou pobavit, jindy zase nabídnou užitečný kontext k celému dění.

Výborné rozšíření kontextu postav nabízí i zrcadlo. To sice nemáte přístupné hned od začátku, ale jakmile si ho odemknete, budete vědět, co mám na mysli. Využívejte ho a hrajte i mise z něj. Já v nich našel pár momentů, které si budu ještě dlouho pamatovat.

Postavy

zdroj: Foto: Mimimi Games

Při výběru postav má každá svoji hezkou animaci, ale vy si tady hlavně všímejte Vigoru...

Koho oživit nejdřív? Koho chcete! Neexistuje špatná volba, a tak vybírejte buď podle sympatií, nebo podle vámi preferovaného herního stylu. Rozhodně se nedá říct, že by byl na začátku někdo užitečnější než na konci a naopak.

Před výběrem postav na misi myslete na Vigor. Jistě, můžete ho vesele ignorovat a na mise pořád dokola vybírat jen vaše oblíbence. Jenže se tím ochudíte o rychlejší přidělení skill pointů, a to by byla věčná škoda. Jakmile má některá z postav už třeba +3 Vigor, vezměte ji s sebou.

Vylepšení jsou na lodi poměrně šikovně skrytá. Menu s dostupnými upgrady najdete kousek od stolu s mapou. A opět platí, že neexistuje lepší nebo horší volba – vylepšení vybírejte podle toho, jak budou hrát do karet vašemu hernímu stylu.

Osobně k tomu sice moc důvodů nevidím, ale pokud chcete, můžete si už vylepšenou schopnost vypnout a zůstat u její původní verze.

Mise

zdroj: Foto: Mimimi Games

Vlevo Gaelle, uprostřed z kanónu letící nebožák, vpravo budoucí nebožák. Střílet z kanónů můžete ale i parťáky.

Ukládejte často. Pravidelně se objevující zelený zvoneček neznačí automatické uložení. To vám jen Red Marley připomíná, že byste si hru měli sami uložit. Dělejte to ideálně před každou akcí a po každém větším přesunu.

V nastavení si můžete zelený zvoneček přepnout na časomíru.

Nekontrolujte jen jednotlivé kužely pohledu nepřátel, ale i místa, kam stráže možná mohou dohlédnout. Podržte na dané lokaci pravé tlačítko myši a hned uvidíte, kolik nepřátel je má v hledáčku.

Cítíte se v úzkých? Zmáčkněte Shift. Tím zastavíte čas a můžete si naplánovat několik akcí několika postav najednou. Čím dál ve hře budete, tím víc se vám tohle bude hodit.

Nezapomínejte na „vedlejší“ schopnosti postav. Například Quentinova udice neslouží jen k aktivaci pastí v prostředí. Můžete s ní sebrat i nepřítelovo tělo a hodit si ho do truhly na zádech. Tím pádem se pak s padlým nebožákem nemusíte táhnout do nejbližšího křoví. Podobně nenápadně užitečná může být i Gaelle, která umí do svého kanónu nacpat nejen nepřítele, ale i jednu z vašich postav. Parťáka, který neumí plavat, pak může vystřelit přes řeku, nebo někoho, kdo neumí lézt po liánách, zase odpálí na hradby. Obojí je užitečné a snadno se na to zapomíná.

Myslete na zadní vrátka. Z misí se nedostanete zpátky do bezpečí Red Marley automaticky splněním hlavního úkolu, nýbrž skrze jednu z trhlin. Jenže ty si musíte poctivě otevřít, což většinou znamená zbavit se několika nepřátel. Myslet na to můžete už při vybírání vstupu do mise, ale určitě byste na to měli myslet nejpozději těsně před splněním finálního úkolu.

Přijde vám na první pohled nějaká oblast neřešitelná? Pootočte mapou, nebo se zkuste na problematické místo dostat z jiné strany. Do většiny lokací totiž vede hned několik vstupních bodů a jeden z nich může být třeba méně hlídaný.

Když to jde do kytek

zdroj: Foto: Mimimi Productions

S některými postavami můžete prostě skočit do vody a uplavat.

Postava vám na misi může zemřít, ale vy ji můžete oživit. Máte na to ovšem jen omezený čas. Pokud to v limitu nestihnete, nemůžete ji už během mise použít a na konci mise její tělo musíte odnést do trhliny.

Jakmile stráže spustí alarm, není všechno ztraceno. Po spuštění alarmu se nejbližší stráže vrhnou na místo, kde vás viděly naposledy a začnou hledat. Pokud se zvládnete dobře schovat, nikdo vás nenajde, vyprší časomíra, alarm skončí a stráže se vrátí na původní pozice.

Občas můžete na první pohled ztracenou situaci zachránit. Pokud vás totiž stráž uvidí a za vteřinu by vyhlásila alarm, zmáčkněte rychle Shift. Tím zastavíte čas, nemusíte nahrávat uloženou pozici a můžete se zamyslet, co se s tím dá dělat. Divili byste se, jak často se může jevit prosté zastřelení všímavého nebožáka jako legitimní varianta.