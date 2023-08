Chcete hrát Baldur's Gate III bez party? Pro sólisty je tu mod

16. 8. 2023 12:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Herní design Baldur's Gate III počítá s tím, že se váš hrdina či hrdinka na pouť Zapomenutými říšemi nepustí samotní. Ne každý má ale zrovna vždycky náladu stát se Drizztem a mít věčně po boku svého Bruenora, Catti-Brie či Wulfgara. Co mají dělat hráči, kteří by si raději zahráli za takového Artemise Entreriho a všem rozhodili sandál coby osamělí vlci?

Mohou vyzkoušet čerstvě uvolněnou modifikaci Lone Wolf, která funguje podobně jako stejnojmenný perk z Divinity: Original Sin II. Váš sólista se s ním pak může těšit z dvojnásobného množství hlavních i bonusových akcí v boji, zdvojené kouzelnické kapacity, maximálního levelu 20 (ale jen s multiclassou) a dvojité porce zkušeností z boje. A aby vám nechyběli mezci, rovnou dostanete i větší kapacitu inventáře.

Jak dobře to bude fungovat a co taková modifikace udělá s rovnováhou hry, už si nicméně budete muset zjistit sami, protože ani samotný autor modu se do žádných větších zkoušek nepouštěl: „Netestoval jsem mod víc než hodinu, ale zdá se stabilní,“ píše.

Zájemci najdou mod zde. Pokud se ho rozhodnete vyzkoušet, raději si samozřejmě nejdřív zálohujte uložené pozice a nesnažte se je po nainstalování modifikace načíst, jen byste si rozbili hru – na sólové dobrodružství je potřeba vyrazit s nově vytvořenou postavou.

A ohledně vytváření postavy mimochodem dorazila ještě jedna dobrá zpráva – určitě znáte situaci, kdy pečlivě pipláte hrdinu a v editoru vám přijde jako výjimečně dobrý nápad ho třeba obdařit tvrďácky vypadající pleší. Jenže v polovině hry už tu jeho otravně lesklou lebku nemůžete ani vidět, rozhodnutí hořce litujete, ale s absentující kšticí už zkrátka nic neuděláte a vracet se kvůli tomu zpátky na startovní čáru se vám samozřejmě nechce.

Pokud se s tímto hrůzostrašným příběhem umíte ztotožnit či nedejbože zrovna něco podobného zažíváte v Baldur's Gate III, autoři vám brzy vytrhnou trn z paty, protože se chystají přidat možnost úpravy vzhledu hrdinů i během hraní. Na Twitteru to zmínil Michael Douse, který v Larianu zodpovídá za vydávání. Zatím ale nevíme, kdy nová funkce dorazí: