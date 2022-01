Best of 2021: Nejlepší příběh

7. 1. 2022 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

U nás v redakci si povedeného herního vyprávění moc vážíme – poutavý příběh koneckonců dokáže leckdy zachránit i jinak veskrze průměrný titul. A trojice her, která se letos umístila na našich stupních vítězů, rozhodně vyprávět umí, i když každá trochu jiným způsobem a trochu o něčem jiném. Každopádně, pokud jste zaznamenali, kdo opanoval kategorii Nejlepší postava, nebudete překvapení ani dnešním výsledkem…

zdroj: Double Fine

Psychonauts 2 rozhodně není hra, kterou byste mohli obvinit z nedostatku kreativity – zejména ne po stránce příběhu a zasazení. Titulní elitní jednotka se hrabe v lidských myslích, bojuje s bláznivými výtvory z nejčernějších hlubin fantazie, používá čím dál tím rozmanitější psychické schopnosti a do toho všeho si scénář ještě vyhrazuje čas na rýpání v osobní historii hlavního hrdiny Raze.

Věřte nám, když píšeme, že prolézání cizích myslí je snad ještě větší jízda, než když to zkoušel Leonardo DiCaprio v Počátku, a příběh se vůbec nebojí ani temnějších témat, jako je deprese, alkoholismus nebo třeba globální oteplování. V Double Fine prostě vědí, co dělají.

zdroj: Foto: Modern Storyteller

Představte si, že si jdete prostě jen tak zaplavat do řeky a najednou se ocitnete ve starém Římě. Tedy, abychom byli přesnější, ne tak docela v Římě, spíš ve skrytém městě z období Římské říše, které je jednak zamrzlé v jednom dějinném momentu, jednak se točí v časové smyčce, jednak se potýká s drobným problémem, že jakmile jeden jediný obyvatel zhřeší, úplně všichni zemřou.

Jenže co je to hřích? A co s tím dokážete udělat vy jakožto vetřelec z budoucnosti? Je správné preventivně zabraňovat ostatním v možnosti spáchat něco špatného, aniž by to doopravdy udělali? Kde končí hranice osobní svobody a převládne princip kolektivní sebeobrany?

The Forgotten City vás nechá přemýšlet nad spoustou zajímavých konceptů, představí vám spoustu fascinujících postav a navíc můžete dokráčet k několika různým koncům. Příběhový majstrštyk.

zdroj: Arkane Studios

Na bronzové a stříbrné příčce se nám usídlila opravdu skvělá dvojice vypravěčů, ale jsou to zároveň takové hry, od nichž byste příběhovou excelenci tak nějak čekali, protože na ni od začátku spoléhají. To s Deathloopem, který se tváří spíš jako vizuálně kreativní střílečka než bůhvíjaká narativní hostina, se to má úplně jinak – Arkane Studios nás pomocí Colta a Julianny doopravdy překvapili.

Pro tvůrce série Dishonored by bylo velmi snadné se držet bezpečného konceptu neustálé časové smyčky, který už jsme viděli v různých hrách, filmech i knížkách tolikrát. Jenže oni se nebáli provádět hotové příběhové kotrmelce a připravit si takové scény, u kterých vás napadne jediné: „Tak tomuhle říkám zvrat!“

Svět, ve kterém se dva sympatičtí zabijáci pohybují, je správně bizarní na to, aby jejich vražedné eskapády ustál, a příběh vás sice napřed vodí za nos, pak se v něm ale zorientujete natolik, abyste mohli naprosto kompetentně dovést vyprávění tam, kam vy sami chcete. Dopadnout to může všelijak a ne vždycky úsměvně.

Letos to bylo tedy bylo těsné, medaile si mezi sebou rozebraly velmi odlišné hry, které je obtížné mezi sebou hodnotit, ale ať už je konečné pořadí jakékoliv, vězte, že pokud máte rádi pěkné příběhy, s ani jedním z našich dnešních vítězů nešlápnete vedle.