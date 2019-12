LongPlay – Crusader Kings II podruhé #7: Chceme zpátky, co nám patří

V minulém díle našeho LongPlaye Crusader Kings II se konečně stalo to, na co jsme dlouho čekali. Náš přestárlý pohanský král, Hrabiš z rodu Hrabišů, zemřel při tom, co dělal nejraději – sexu s o mnoho dekád mladší ženou. Jeho nástupce, Kokynaut Hrabišovec, má před sebou těžký úkol: opětovně sjednotit království, které se po smrti patriarchy maličko rozpadlo.