Všechna oznámení ze Summer Game Fest na jednom místě

9. 6. 2023 17:00 | Téma | autor: Jakub Malchárek

Dvouhodinová hlavní show na Summer Game Fest přinesla celou řadu novinek, větších i menších titulů i dalších detailů k už oznámeným hrám. Na celou prezentaci „nové E3“ s komentářem Patrika, Aleše a Šárky se můžete podívat u nás na webu. Pokud ale máte rádi veškeré informace v textové formě pěkně po kupě, podívejte se na náš výcuc níže:

Pokud vás čirou náhodou neláká Diablo IV, možná uvítáte jeho vyzyvatele Path of Exile 2. Online akční RPG o sobě dává vědět trailerem z hraní. Více informací bychom se měli dozvědět na Exileconu 28. července. Zatím totiž známe jen platformy, na kterých hra vyjde, mezi které patří PC, PlayStation 4 a Xbox One.

zdroj: Grinding Gear Games

Seriál Zaklínač: Třetí série

Na streamovací službu Netflix se chystá třetí řada seriálového Zaklínače. Půjde o důstojné rozloučení s Henrym Cavillem, než jeho meče a bílou paruku převezme Liam Hemsworth? Z traileru můžete posoudit sami.

Série vyjde nadvakrát. První část můžete zhlédnout 29. června, zatímco poslední tři epizody vyjdou 27. července.

zdroj: Netflix

O slovo se hlásí pokračování kooperační akce Remnant 2. Hrstka přeživších se postaví smrtícím příšerám a zrůdným bossům v bizarních, postapokalyptických kulisách. Hrát můžete sólo nebo s až dvěma dalšími hráči.

Akční steampunk v bizarním fantaskním světě vychází 25. července na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

zdroj: Gunfire Games

Po zpackaném Glumovi nás čeká ještě jeden videoherní výlet do Středozemě. Tentokrát se podíváme do Morie po událostech knižní trilogie. Skupina trpaslíků se ujme nelehkého úkolu: Prozkoumat výstavní město pod Mlžnými horami a navrátit mu zašlou slávu. Byť grafika není bůhvíco, klíčová bude hratelnost. Čeká nás hloubení slují, zlézání skal i stavění. Hrát můžete v kooperaci s až osmi dalšími hráči.

The Lord of the Rings: Return to Moria vyjde letos na podzim na PC a PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

zdroj: Free Range Games

Oznámením pokračování remaku sedmé Final Fantasy novinky kolem slavné série nekončí. Dočkáme se i mobilního spin-offu Final Fantasy VII: Ever Crisis. Akční RPG je vyvíjené speciálně pro zařízení s operačními systémy Android a iOS. Hra bude v základu zdarma a předregistrovat se do ní můžete už nyní.

zdroj: Square Enix

Profesionální potápěč se v Severním moři snaží překonat ztrátu, která mu změnila život. Osamělá Under the Waves vás zavede do temných hlubin oceánu, ve kterém se snoubí sci-fi, nadpřirozeno a chladná krása izolace.

Narativní nezávislá hra vychází 29. srpna na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S.

zdroj: Parallel Studio

Královská koruna je těžká. Sami se o tom přesvědčíte v managementu království Yes, Your Grace: Snowfall. Na vašich bedrech budou spočívat důležitá rozhodnutí, diplomatická vyjednávání a zajištění prosperity poddaných.

Hra vychází příští rok na PC, Nintendu Switch a konzolích Xbox.

Seriál Twisted Metal

Zaklínač není jediný seriál, který se na Summer Game Festu dočkal traileru. Chystá se i hraná adaptace postapokalyptické komedie Twisted Metal, ve které si hlavní roli střihne Anthony Mackie a Stephanie Beatriz.

První epizoda desetidílné řady bude mít premiéru 27. července na streamovací službě Peacock.

zdroj: Peacock

Star Trek: Infinite je připravovanou grand strategií z univerza populární sci-fi ságy pod taktovkou Paradoxu. Z kratičkého teaseru lze vyčíst, že by mezi hratelnými frakcemi měli být Cardassiani, Romulani, Klingoni a Spojená federace planet. Více informací se o hře dozvíme 16. června –⁠ v den kapitána Picarda.

zdroj: Paradox Interactive