Prince of Persia se vrací k plošinovkovým kořenům

8. 6. 2023 21:11 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Perský princ se vrací v Prince of Persia: The Lost Crown. Ubisoft během Summer Game Festu ukázal pokračování legendární série, která se vrací k plošinovkovým kořenům v krásné 2,5D grafice. Na trailer se můžete podívat výše.

Hru vyvíjí Ubisoft Montpellier a hratelnost bude kombinovat skákání, běhání, skluzy, kozelce a další akrobatické figury. Logické hádanky budete řešit s pomocí speciálních superschopností. Hrát nebudeme za titulárního prince. Toho se totiž v kůži Sargona a družiny nesmrtelných vypravíme zachránit z mýtického vězení v hoře Quaf. Kdysi idylického království, které sužuje starodávná kletba.

Level design se inspiruje ve struktuře metroidvanií. To znamená polootevřenou exploraci, ve které si budete postup dál otevírat rozšiřující se arzenál schopností a předmětů. Ručně dělané prostředí bude střídat monumentální města, horské štíty i hluboké lesy inspirované perskou mytologií. O blízkovýchodní atmosféru se postará soundtrack od iránského hudebníka Mentrixe.

Prince of Persia: The Lost Crown vyjde na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 a Nintendu Switch 18. ledna 2024.